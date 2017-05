Igazi ragadozó az Acer új gamermonitora

Ultraszéles és hajlított is az Acer Predator Z35P monitor, amelyet játékosoknak terveztek.

A hajlított monitorok remek választást jelentenek, ha valaki játékra szeretne kijelzőt. Az Acer egy ideje már gyárt ívelt monitorokat, a 35 hüvelykes Predator Z35 például már 2015-ben elérhető volt.

Ennek érkezett meg most a frissített kiadása, a Predator Z35P. Ez még jobb felbontást kínál. A régi 2560 x 1080 helyett már 3440 x 1440 képponttal dolgozik, és dizájnban is változott. Vékonyabb és kevésbé tolakodó a talp, amely nem is teljesen piros.

A Predator Z35P-t 4 milliszekundumos válaszidő jellemzi, a maximális fényereje 300 nit. Támogatja továbbá az NVIDIA G-Sync technológiáját is. Némi negatívum, hogy a frissítési ráta csak 100 Hz alapból, de némi tuninggal 120 Hz-re emelhető.

Amerikában a következő 1-3 hétben már megkaparinthatják a gamerek, a vételára 1099 dollár.