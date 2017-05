Az internet veszélyei - itt a második szint

Legújabb kiadványunkban egy helyre gyűjtöttük a modern fenyegetéseket. A digitális füzetet ajándékba adjuk a májusi PC World magazin vásárlóinak.

Minden technológiának van egy jó és egy sötét oldala. A világháló segítségével új ismeretekre tehetünk szert, messzi kultúrákat ismerhetünk meg, és fejlődő országok civiljeit is segíthetjük. A globális közvetítőközeg azonban emberek megkárosítására, ipari titkok ellopására és távoli károkozásra is tökéletesen alkalmas, az ügyeskedők egyre kevésbé próbálnak személyesen átverni bennünket, inkább a web homályában vadásznak áldozataikra. Ahogy a bejárati ajtónkat bezárjuk, úgy az online fiókjainkat is lakat alatt kell tartanunk, valamint figyelnünk kell minden apró webes cselekedetünkre, nehogy csapdába sétáljunk. Friss kiadványunkban megmutatjuk a jellemző webes fenyegetéseket és veszélyforrásokat, valamint azt is, hogy miként védekezhetsz ellenük.





Ízelítő a tartalomból:



- Biztonsági tévhitek

- Zsarolóvírusok

- Tíz árulkodó jel, hogy vírusos a géped

- Szoftverhiba rendelésre

- Biztonságban a Facebookon



A magazint 250 forintért már megvásárolhatod digitális, táblagépekre optimalizált formában a Digitalstand oldalán, valamint a pénteken megjelenő májusi PC World részeként, amelyhez ajándékba adjuk legújabb digitális kiadványunkat.