Szerethető játékkatona: Lenovo Ideapad Legion Y520 teszt

Elsőként csaptunk le a legújabb Lenovo gamer notebookra, ami gyors, erős és megfizethető, csak a mi tesztpéldányunk sikerült egy kicsit túl erősre.

Tavaly nagyon sok cég futott neki a gamer notebookoknak, és a legtöbb sikerrel is vette az első akadályokat. Minden gyártó termékében voltak szuper jól megoldott részletek, volt, amelyik erős, volt, amelyik szép volt, vagy éppen hatalmasat szólt, de az mindegyikre igaz volt, hogy nagyon sokat kértek értük. A Lenovo sem volt kivétel, az Y700-as, 15,6"-os modellekbe került alumínium bőven, a hardver sem volt éppen alsókategóriás, és így az ára sem mindenkinek volt barátságos. A Legion Y520 és Y720 nem a bóvliba akarja levinni a gamer-jelzőt, nem próbál átverni azzal, hogy harmatgyenge hardvert fest be piros-feketére, de az Y520-szal ahol lehet, spórol, hogy minél többen juthassanak mobil gamer PC-hez.

Külső

Természetesen talpig feketébe öltöztetve esett be hozzánk a hazai első, még tesztelési fázisban lévő, nem teljesen végleges Y520-as modell. Ez a bétás állapot a későbbiekben még fontos tényező lesz, ezért kellett külön kihangsúlyoznunk.

A Legion Y520 megtartotta az előd formavilágát, így a középső, széles zsanér meghosszabbítása igazából hangszórókat rejt, a fedél kissé domborított, kellemes tapintású, de teljes egészében műanyag. Az alsó részről hiányzik a szerelőnyílás (ez nem is újdonság), de viszonylag egyszerűen nyitható, ha bővítenünk kéne. Emellett az akkumulátor beépített és a mélynyomó is eltűnt - ami maradt, az a szellőzőnyílás.

Oldalt rengeteg portot találunk és az ODD hűlt helyét - erre ma már egy gamernek nem igazán van szüksége. Az USB 3.0-k és egy USB 2.0 mellett egy USB Type-C is került oldalra, továbbá HDMI, LAN, jack és SD kártyaolvasó is - a tápcsatlakozó nem változott, ami igazán jó hír. A gép masszivitására senkinek nem lesz panasza, a 2,4 kg-os súly abszolút barátságos, miközben a gép nem nyikorog, nem hajlik, a tasztatúra nem süllyed be gépelésnél.

Ezzel váltsunk is át a belsőre. Kinyitva egy unalmas, érdesített, fekete káva fogad, ami egy félig matt, 15,6 colos, IPS-paneles kijelzőt fog közre. Ez full HD-felbontású, ami ideális választás. A fényerő közepes, szabadban kicsit nehezen látható, és nem kapunk sem 60 Hz-nél nagyobb frissítést, sem G-Syncet sem.

A Legion Y520 igazán különleges tasztatúrát kapott - no nem a piros háttérvilágítás vagy a kiemelt WASD-rész miatt különleges, hanem a szokásosnál egy kicsit nagyobb méretű gombok, az éppen ideális, nem túl lapos, nem túl magas kialakítás és a teljesen elkülönített numerikus, valamint kurzorvezérlők miatt. Az elrendezés nem szokványos, ugyanakkor rövid használat után azonnal megkedveltük - kényelmes munkára és játékra egyaránt. Nem mondanánk, hogy Thinkpad szintű, de ide nem is feltétlenül ez kell, ellenben gyors és a játékosoknak ez fog igazán számítani.

A touchpad sem egy szimpla kivitel, bár nem kell szokatlan és megszokhatatlan újdonságra számítani. Mindössze annyi történt, hogy kissé besüllyesztették és kapott egy fényes, fekete keretet, amibe alulra a gombokat is elrejtették. Ez nem sok változtatás, mégis elegendő ahhoz, hogy az amúgy átlagos pontosságú és érzékenységű touchpad jól nézzen ki és az ügyesen elhelyezett gombokat is kényelmesebben lehet használni, mint egy szimpla clickpad esetén. Mégiscsak egy gamer gépről beszélünk, aminél a külső is nagyon fontos (a touchpad pedig játéknál úgyis felesleges, maximum dísz).

Belső

Mielőtt belemennénk abba, hogy pontosan mitől is lehet könnyedén megkedvelni azt a konfigurációt, ami nálunk vendégeskedett, szögezzük le, hogy alapvetően az Y520 az olcsóbb gamer notebookok piacát hivatott meghódítani, így azonban látható, hogy a nem teljesen végleges tesztpéldány a felső régióból érkezett kicsit túlkonfigurálva. Ez azt jelenti, hogy a központi egység egy Core i7-7700HQ processzor, ami bizony tényleg nagyon erős - olyannyira, hogy a 6700HQ-s gépeket szépen, érezhetően megelőzi. A GPU az, amiben ezt várhatjuk majd el az olcsóbb Y520-aktól is, ugyanis ez egy GeForce GTX 1050 Ti, amihez 4 GB GDDR5 RAM kapcsolódik. A grafikus chipben 768 shader dübörög 1493-1620 MHz-es órajelen, de nem kell melegedéstől vagy nagy fogyasztástól tartani, mert a GP107-es chip már 14 nm-en készült, ami az Nvidia-nál a legjobbnak számít jelenleg. A fogyasztásnál még mindenképpen meg kell említenünk, hogy a GeForce mellett az Intel HD Graphics 630 is aktív, a rendszer kapcsol a két GPU között, így 2D-módban az üzemidő tovább javítható.

A tesztgépben a CPU-hoz 16 GB DDR4 RAM kapcsolódott, a Windows 10 pedig egy 512 GB-os NVMe SSD-ről futott. Érdekes módon az SSD nem volt a leggyorsabb, más gépekben már sokkal gyorsabb NVMe modellekkel is találkoztunk, de persze ez is igen szép tempóra képes. A tárhelybővítő szerepét egy 1 TB-os, szimpla, 5400 rpm-es HDD kapta. A hálózatos résznél az Intel 8265 Wi-Fi ac vezérlő érdemel említést, a gigabites LAN szimpla Realtek chip. A Legion Y720-as gép egyik fontos extrája, hogy akár 4 Xbox One kontrollert is képes kezelni az integrált vevőegysége, ami több, mint hasznos, azonban legnagyobb bánatunkra az Y520-ból ez kimaradt. Ahogy írtuk, a mélynyomó is kimaradt, és a gép hangzása sem elsöprő erejű, sőt, az Y700-hoz hasonlítva halvány, de azért jobban és nagyobbat szól, mint egy egyszerű irodai notebook.

Mérések, összegzés

A Legion Y520 lehet, hogy műanyag, de jól néz ki, kényelmes és ahogy azt a címben is állítottuk, szerethető. A tasztatúra kiváló, a konfiguráció jól átgondolt, bár a tesztpéldány erősen túllőtt a belépő szinten. A mérések során a CPU ragyogott, szuper jó eredményeket kaptunk. Az igazán érdekes azonban a játékok alatt mért teljesítmény, ahol a gép játéktól függően 38-60 fps-t hozott átlagosan. Ez azt jelenti, hogy kényelmesen elfuttathatunk minden AAA játékot az Y520-on maximális részletesség és natív FHD felbontás mellett, azonban a hardverigényes címeknél a 30 fps az az átlag, amire fel kell készülnünk. Ennél egy GTX 1060 nagyjából 30%-kal tud többet, a GTX 1070 pedig kb. a 1,5-2×-esét nyújtja. Hardcore gamerek tehát lehet, hogy fanyalogni fognak, de átlagos játékkedvelők elégedettek lesznek - legalább még 1-2 évig, 30 fps környékén.

Tudjuk, hogy gamer notebookot nem szabad akkumulátorról üzemeltetni, mi mégis megtettük, méghozzá általános felhasználás mellett. Így aktív munka során 97 percet mértünk, ami bizony nem túl sok - ennél azért sokkal többet vártunk egy 45 Wh-s akkumulátortól. Ezt az értéket azonban ne vegyük készpénznek, ahogy a tartós extrém terhelés mellett 100 Celsius fokra felhevülő CPU-t sem, amihez átlagosan szélzajos hűtés tartozik. Ahogy felhívtuk a figyelmeteket, ez a gép még bétás, nem bolti változat volt, így a hűtésen és várhatóan az üzemidőn még sokat fognak javítani - legalábbis mi nagyon hiszünk benne.

A Y520 méltó kiegészítése gamer-belépő szinten az Y-családnak. A műanyag ellenére a dizájn még mindig jó, a billentyűzet szuper, a kijelző és a konfigurációk ezen a szinten megfelelőek. Az Y700 árazásából kiindulva szinte biztosra vehető, hogy az Y520 is elfogadható áron nyit majd a boltok polcain.