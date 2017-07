Milyen géppel játszanak a mai gamerek?

Nézzük, tényleg mindenki csillagrombolókat megszégyenítő gépcsodákkal játszik-e, vagy inkább az óvatos ár-érték arány jellemző mostanában. Aztán jöhet a ti véleményetek is, kíváncsiak vagyunk!

Sokszor agyalunk azon, hogy a PC-s játékosoknak miért jobb vagy rosszabb a dolga a konzolos társaiknál. A pozitívumok között egyértelműen ott figyel az a tény, hogy a PC-seknek nem kell megvárniuk egy következő konzolgenerációt az élmények felturbózásához, sokkal könnyebben fejleszthetik a gépüket egy-egy alkatrész cseréjével, frissítésével. Oké, ezzel persze együtt jár a dolog árnyoldala, tehát a folyamatos konfigurálgatás, mi-mivel-nem-működik-olyan-jól törpölés és hasonló bosszúságok, de szerencsére még mindig nagyon sokan választják a PC-t játékra (a "szerencsére" kitétellel itt üzennék a tíz éve folyamatosan huhogóknak, akik szerint a PC már fél lábbal a sírban kotorászik).

Az is tény, hogy egy igazán csúcskategóriás gamer PC összerakása nem két filléres móka, ezért sokan prbálkoznak olyan középkategóriás, jobb árú alkatrészekkel, amiken még épphogy elfutnak a modern játékok, de nem kell egy átlagos autó árát beleönteni a gépházba. A helyzet az, hogy sokszor hallok és látok is olyan reakciókat, amikor egy "nekem olyan gépem van, hogy elmegy a Marsig meg vissza" jellegű melldöngetésre egy szerényebb anyagi helyzetben élő játékos inkább meg sem említi, milyen vasakon próbál 30 fps környékén maradni. De vajon tényleg szégyellnie kell magát? Értelemszerűen nem, de most megnézzük pontosan is, milyen gépek dolgoznak a legtöbb játékosnál manapság. A cikk végére pedig odabiggyesztettünk egy kis szavazást, hogy vajon te milyennek érzed a saját PC-det a "versenyben", kíváncsiak vagyunk a véleményedre!

Gőzgépek serege

A Steam digitális játékáruház folyamatosan igyekszik közreadni azon felméréseinek eredményét, melyeket az általuk forgalmazott játékok vásárlóinak visszajelzései alapján állít össze. Lehet persze a Steamet kissé óvatosan kezelni például a néha eléggé elszállt árak miatt, de tény, hogy a szolgáltatás világszerte elérhető, ezért nagyon szép merítést tud adni egy-egy ilyen összefoglaló arról, hogy tényleg milyen gépeken játszanak a felhasználók, és egy csomó érdekes apróság is kiderül. Nézzük a legutóbbit, amelyet a június lezártával tettek közzé!

Nézzük először a legeket! Ahogy a fenti képen is látszik, a legtöbben Windows 10 alatt játszanak, a világ felhasználóinak már több mint fele váltott erre a platformra. Érdekes módon a második helyen egyébként a Windows 7 áll 36 százalékkal.

Az Intel-AMD processzor-versenyben értelemszerűen az Intel vezet, méghozzá toronymagas 81 százalékkal. Persze ez az eredmény várhatóan épp most változik majd némelyest, hiszen a Steam júniusi számaiban még nem igazán szerepeltek a legújabb AMD processzorokkal szerelt gépek. A procik órajelében már nagyobb a szórás: legtöbben 2,3 és 2,6 gigahertz közötti lapkákat használnak (19,4%), de sokan 3,3 és 3,7 gigahertz közöttre közdötték fel magukat (18,8%), és pont e két érték közötti tartomány a harmadik legerősebb a listán. 3,7 gigahertz fölött azonban csak a játékosok 5 százaléka jár. Magok száma terén az abszolút nyertes a négy (52%), de sokan játszanak kétmagos procikkal (42%), a többi típus ezeken kívül elenyésző.

Grafikus vezérlők terén hódít az NVIDIA, a játékosok közel 64 százalékának ilyen kártya dolgozik a fépében, míg az AMD 20 százalékkal áll a második helyen. Érdekes módon az Intel kártyák is kaptak 15 százalékot, bár a jellemzően integrált vezérlőkön a legújabb játékok nem igazán futnak, tehát itt a régebbi címeket futtatók és mahjonggozók állhatnak a háttérben.

A legtöbben 8 GB RAM-mal igyekeznek túlélni, szám szerint a játékosok 39 százaléka, de 23 százalékuk gépében már 12 GB vagy ennél is több dolgozik. 18 százalék pedig még mindig 4 gigabájton próbál valamit kicsiholni a gépből, ők valószínűleg szintén nem a manapság megjelenő AAA címekkel játszhatnak.

A monitorok felbontására a 4K marketing-őrület ellenére a 1080p a legjellemzőbb, a felhasználók több mint fele játszik full HD-ben. Sokan vannak a 1366x768-as versenyzők is (22%), viszont a 1440p vagy afölötti kijelzők összesítve is alig haladják meg a 3 százalékot. Akik több monitort használnak, szintén leginkább a 1080 p mellett maradnak, náluk a két kijelzős, 3840x1080 felbontás a jellemző.

Tárhellyel viszont nem spórolnak, a játékosok 36 százaléka 1 terabájtos vagy nagyobb össz-tárhellyel rendelkezik, a második helyen a 750 GB (24%), a harmadikon a 250-499 GB opció (24%) áll. Elenyésző viszont még mindig a VR headsetek elterjedése, még a felmért gépek egy százalékához sem kapcsolódik ilyen hardver. A 0,38%-os arányból a legtöbben HTC Vive-ot használnak, a többiek az Oculus Rift különböző verzióival próbálkoznak.

Mi a helyzet nálatok?

Most pedig a te véleményetekre vagyunk kíváncsiak: itt egy apró kis szavazás arról, ti milyennek érzitek saját PC-teket a játékos gépek versenyében?