Az eSport-videokártya: MSI Radeon RX 550 Aero ITX 2 GB OC teszt

Soha nem volt még ekkora igény az eSport VGA-ra és egyre több a hétvégi gamer is: nekik készült a Radeon RX 550, ami pont annyira erős, amennyire kell: leteszteltük, mire is képes valójában.

Sokakat lehet, hogy meglep a tény, de igaz, hogy a legnépszerűbb játékok nem a vadonatúj AAA címek, amelyekhez bivalyerős hardver, vagy a legújabb konzol szükséges. A legtöbben manapság kompetitív, főleg többjátékos játékokkal játszanak, ahol számít ugyan a grafika, azonban a játék motorját a sebességre fókuszálva írták meg, hogy az gyenge-közepes gépen is jól fusson és így minél szélesebb réteghez elérjen.

Intergált helyett bármi

Aki egyszerű, kifejezetten olcsó videokártyát keresett esetenkénti játékra, eSportra, annak ott voltak a nevetségesen harmatgyenge modellek és a használt VGA kártyák - egyik sem feltétlenül a legjobb megoldás, bár utóbbinál azért ki lehet fogni jó vételeket. Mostantól azonban sokkal jobb helyzetben lesznek azok, akiket csak ilyen, kompetitív játékok érdekelnek, illetve csak néha-néha játszanának, ugyanis nem kell az integrált GPU-t izzasztani a diavetítésért és nem kell a családi malacperselyt sem széttörni, hogy VGA-t vehessenek. Az AMD és az Nvidia is rászálltak erre a szegmensre, így rögtön több lehetőség is akadt, ami még itt is árversenyhez vezet. Mi most az AMD megoldását vizsgáltuk meg közelebbről.

Gyenge Polaris

Az új, RX 400-as előd nélküli Radeon RX 550 bejelentése nagy port kavart, mert égető szükség volt a piacon egy olyan videokártyára, amely kifejezetten az ilyen játékokhoz, az eSporthoz igazított teljesítményű, miközben fillérekbe kerül. A Polaris 11-alapú Lexa GPU természetesen 14 nm-en készült és éppen ezért nagyon keveset fogyaszt, ahogy hőt sem igazán termel. Ez alapvetően fontos, sok ilyen PC-t gyenge tápegység hajt és nem éppen tökéletes a hűtési rendszer sem. A kártya fizikai mérete is fontos: a gyárilag épített, egyedi gépekben sokszor csak low profile kialakítású és/vagy egykártyahelyes VGA fér el.

Az RX 550-en dolgozó chip mindössze 101 mm2 méretű, amelybe 512 shader processzor és 32 textúrázó került, vagyis jelentősen gyengébb, mint akár az RX 460, akár egyéb, alsó-középkategóriás kártya. Az órajel természetesen eléri az 1 GHz-et, de ennél is jobb hír, hogy a fedélzeti memórián nem spóroltak, a 2 GB, 128 biten kapcsolódó GDDR5 VRAM elegendő ehhez a teljesítményhez és nem fojtja le a GPU-t. Miután a hirdetésekben jól mutatnak a nagy számok, természetesen készült a kártyából 4 GB-os verzió is, de ezt a gyenge GPU nem tudná kihasználni, ezért erre akár csak 2-3 ezer forintot is költeni felesleges.

Az MSI Radeon RX 550-es kártyája miniatűr, azonban a teljes nyáklapot hűtő fedi, hogy 100%-os terhelés alatt is alacsony zajszintet élvezhessünk, miközben azért egy kis gyári tuningnak is örülhetünk.

PC Master Race-Lite

Az olyan varázsszavakat, mint a 4K, az Ultra High Detail vagy az élsimítás felejtsük el - az RX 550-nel ezekre esélyünk sem lesz. Ahogy az méréseinkből is jól látszik, az RX 550 nem fog megdönteni egyetlen sebességrekordot sem, azonban egyvalamiben nagyon jó: olcsó. Pontosabban olcsó lehetne, mert az újdonság hatása, a valutamozgás és a GeForce GT1030 kicsit későbbi indulása még érződik.

Az összehasonlíthatóság kedvéért az RX 550-en is a szokásos Ultra Quality beállításokat használtuk 1080p felbontásban, azonban a kártyát nem erre tervezték. Dota 2, League of Legends és CS:GO alatt kell jól szerepelnie és itt nem is hagy cserben: 1080p-ben, maximális beállításokkal sikerült 100-120 fps-t elérnünk minden esetben, ami nagy szó egy ilyen kicsi és (hamarosan remélhetőleg) olcsó kártyától. Ha a tökéletes és egyben reális árat kéne megmondanunk az RX 550-re, mi valahol 22 ezer forint körüli összeget mondanánk: ennyiért ezt a kártyát megéri megvenni, mert fejlett, halk, keveset fogyaszt és bármelyik integrált GPU-nál klasszisokkal jobban teljesít.

Aki mégsem tud várni az árak érezhető csökkenéséig, annak ott a GT 1030, ami DX12, Vulkan stb. alatt némileg lassabb, DX9/DX11 alatt viszont jobb és az ára már most szépen esik (26 ezer forint körül áll). Azonban mi mégsem ezt ajánljuk, hanem a szintén Polaris-alapú, egyéves Radeon RX 460-at, aminek a 2 GB-os változatát most 31 ezer forintért adják és mindkét kártyát 60-150%-kal megveri.