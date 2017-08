Nagy a hiány a Vega videokártyákból

Októberig biztosan marad a készlethiány, de az AMD azt ígéri, hogy rendezi a helyzetet.

Augusztus 15-én váltak elérhetővé az AMD új Radeon RX Vega videokártyái, amelyek csak olajat jelentettek a tűzre, ami a bányászőrületet illeti. A kereskedők meglehetősen szűkös készletekkel igyekeznek kiszolgálni a vásárlókat, a vételárak nem ritkán csillagászati magasságokba emelkedhetnek.

Iparági források szerint vagy a HBM memóriával vagy pedig az Advanced Semiconductor Engineering technológiájával van probléma, mindezek miatt pedig túl kevés van az új videokártyákból.

Az AMD szerint a Radeon RX Vega 64 kereslete továbbra is túlszárnyalja a várakozásokat, és jelenleg is azon dolgoznak a partnerekkel, hogy kielégítsék a hatalmas keresletet. A következő hetekben a normál RX Vega 64-es kártyák és a csomagajánlatok készleteit is feltöltenék, a következő napokra nagy mennyiségben ígértek ezekből.

A Radeon RX Vega GPU-kat jelenleg a GlobalFoundries 14 nm-es FinFET technológiájával gyártják, a HBM2 memória az SK Hynix és a Samsung Electronics gyáraiból származik.

A készlethiány miatt a partnergyártók is alig kapnak GPU-t, a hiány egészen októberig tarthat.

Az NVIDIA mindezt a vártnál enyhébb fenyegetésnek értékelte, emiatt pedig nem siet a Volta-alapú GPU-k piacra dobásával. Az új NVIDIA videokártyák idén már biztosan nem érkeznek meg, az NVIDIA úgy érzi, hogy ráér a jövő év elején előrukkolni az újdonságokkal.