Nagyon rossz ötlet új PC-t építeni

Folytatódik a DRAM- és a NAND-chipek hiánya, drága móka lenne új RAM-ot, SSD-t vagy videokártyát vásárolni most a PC-be.

Többször felhívtuk rá a közelmúltban a figyelmeteket, hogy miért ne vegyetek most videokártyát, illetve emlékeztettünk, hogy memóriát vásárolni sem most a legalkalmasabb. Sajnos a gyártók továbbra sem bírják a tempót, emiatt pedig további áremelkedések és készlethiányok várhatóak több fronton is.

A DRAM- és a NAND-chipek árai folyamatosan emelkednek a nagyon magas kereslet miatt, a 3D NAND-hoz hasonló új technológiák pedig hiába spórolnának a gyártási költségeken, a kereslet-kínálatban adódott kibillenés jelentősen emeli a árcédulákon szereplő összegeket.

A probléma gyökere a csúcskategóriás okostelefonokhoz vezet vissza, amelyek 6 GB RAM-ra építenek. Az iPhone 8 érkezésével a helyzet kritikussá vált, számos cég képtelen elegendő RAM-hoz jutni, többen pedig előnytelen megállapodásokba mennek bele csak azért, hogy szerezhessenek alkatrészeket. A havi és negyedéves megrendelések helyett fél évre előre leadják a rendeléseket, jóval magasabb árak mellett - így azonban biztosan kapnak elég hardvert.

Mivel sem RAM-ot, sem SSD-t nem éri meg épp most vásárolni, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy egy PC-t építeni vagy felújítani sem túl jó ötlet. Már csak azért sem, mert a digitális pénzt bányászók minden videokártyát kipucoltak a piacról, és az a kategória is egyre magasabb árakkal dolgozik.

A DRAM- és NAND-chipek kínálata csak 2018-ban javulhat, azonban várhatóan a kereslet is tovább emelkedik. A Samsung és az SK Hynix egyaránt új gyárakat állít csatasorba 2018 elején.