Nem áll le a G.Skill, most 4333 MHz-en pörög

Az új, 16 GB-os Trident Z kit 4333 MHz-en ketyeg, de 4500 MHz-et is kihoztak belőle.

A G.Skill folyamatosan dobálja piacra az olyan DDR4-es memóriáit, amelyekkel rekordokat dönt. Ezúttal is egy extrém sebességű csomagot hozott.

A gyártó új Trident Z kitje két darab 8 GB-os modulból áll. A 16 GB-os csomag 4333 MHz-es órajelen ketyeg, de a G.Skill az Intel Z270-es platformján 4500 MHz-et is elért már vele. Kétcsatornás módban ez 65 GB per másodperces sebességet jelentett.

A 4333 MHz-es kit CL19-19-19-39-es időzítést és 1,40 voltos feszültségi értéket használ. Természetesen a maga nemében ez is piacelső, ahogyan a gyártótól már megszoktuk az ilyesmit.

Az órajelet egy ASUS ROG Maximus IX Apex alaplappal és egy Intel Core i5-7600K CPU-val hitelesítették. 4500 MHz-re húzva végül 55 GB per másodperces olvasási, 65 GB per másodperces írási és 52 GB per másodperces másolási sebességeket értek el.