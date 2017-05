Nyolc memória fér majd az MSI X299 Gaming Pro alaplapba

Kaby Lake-X és Skylake-X CPU-khoz tervezték az LGA2066-os alaplapot, ami nyolc DDR4-es modult fogad be.

Az MSI kiadta a harmadik kedvcsinálót az eddigi legjobb alaplapjához, ami LGA2066-os foglalattal rendelkezik majd, és a neve várhatóan X299 Gaming Pro lesz.

Ennek megfelelően az Intel X299-es lapkakészletére épít, és a Core i7-es Kaby Lake-X, valamint a Core i9-es Skylake-X processzorokat tudja majd kiszolgálni.

Érdekességeket már az első és a második kedvcsinálóból is tudtunk meg, most viszont az is kiderült, hogy az alaplap egyenesen nyolc DDR4-es memóriamodult lesz képes befogadni (négyet a bal oldalon).

Az LGA2066-os foglalat felfogatása egyébként hasonló lesz, mint az LGA2011v3-é, de a hűtők támogatása nem ilyen egységes, sok gyártó már most elkezdte kiküldeni az új kiteket.

Kiderült továbbá, hogy a processzorhoz egy 8-tűs EPS és egy 4-tűs ATX csatlakozó is lesz, ami a Gaming Prohoz hasonló kategóriában szokatlan. Minden bizonnyal az áll a hátterében, hogy egyes Core i9-es chipek valóban több mint 140 wattot fogyasztanak majd.