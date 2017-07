Máris eljött az olcsó videokártyák kora

Vigyázz! A vártnál jóval korábban megindult az olcsó videokártyák dömpingje. GTX 1070-re fájt a fogad? Vadásztál egy RX 570-re? Most eljött a te időd, de jól vigyázz, rizikós, melyiket választod!

Az elmúlt hetekben többször is írtunk arról, hogyan vásárolták fel a haszonleső kincsvadászok az összes videokártyát a földön. Egyszerűen napok alatt eltűnt minden VGA, ami a középkategóriába, vagy felette labdába rúghat. Ez leginkább a Radeon RX 470, 480, 570, 580 kártyákat, illetve a GeFoce GTX 1060, 1070 és 1080-as modelleket érintette. Ezeknek az ára az égbe szökött, ám még ezeken a 30-70%-kal magasabb árakon is gazdára találtak. Egyszerűen a bányászok nem bírtak betelni a GPU-k számítási erejével, hogy minél több Ethereumra tegyenek szert rövid idő alatt.

A villanyszámla sem lesz meg

Azonban ahogy az már a Bitcoinnál és a Litecoinnál beigazolódott, ahogy egyre többen vetették be számítási teljesítményüket, úgy lett egyre nehezebb kitermelni a várt értéket. Mostanra eljutottunk oda, hogy a jelenlegi hardverekkel a villanyszámára is épp, hogy elegendő lehet a bányászott kriptozseton, és hozzá kell tenni, hogy ez a villanyszámla igen magas lesz a hó végén.

Jelenleg ott tartunk, hogy a 400 dolláros csúcsról máris 200 dollárra esett az Ethereum értéke, ami sokaknak már nem éri meg. És most lesz mindez nagyon érdekes a gamereknek.

Gamerek! Elő a malacpersellyel!

Merthogy a csalódott, akár pénzüket vesztett bányászok most amilyen gyorsan ugrottak be, olyan gyorsan szeretnének kiszállni az egész hardveres őrületből. A villanyszámlát már kifizették, ám ahhoz, hogy legalább ne legyen óriási negatív pénzügyi kaland a bányászat, most szeretnének megszabadulni feleslegessé vált hardvereiktől. Ezek közül a videokártya a legérdekesebb, amiből nagyon sok fogja ellepni a használtpiacot - sőt, már meg is indult a lavina.

A GTX 1060-ok, Radeonok és GeForce GTX 1070-ek percről percre szaporodnak a használt hardveres hirdetési portálokon. Most még az elején vagyunk, így az áraknál sokkolóan alacsony szintekkel nem fogunk gyakran találkozni, azonban ahogy egyre többen lesznek a csalódott bányászok, úgy fogják szépen lenyomni egymás árait. Mindezt tovább tetézi, hogy a bányász kártyák is itt vannak, illetve 27-én az új Radeon RX Vega is útjára indul, vagyis még több, előző generációs videokártya fog a használtpiacra kikerülni.

De még mielőtt lázasan elkezdenénk VGA-hirdetéséket nézni és SLI-ről álmodni, álljunk meg! Ahogy arról már írtunk, a bányászatra használt kártyák nem gamer-szinten lettek meghajtva. Ha újabb, pár hónapos modellt nézünk, a 24 órás üzem vélhetően nem lesz gond, hiszen csak pár hónapról lehetett szó, viszont régebbi modelleknél akár leharcolt, halálközeli VGA-val is összesodorhat a balsors. Az új kártyáknál arra kell vigyázni, hogy az előző tulaj nem játszott-e a vBIOS-szal, hogy jobb bányászteljesítményt csikarjon ki a VGA-ból - érdemes kipróbálni vásárlás előtt a kiszemelt kártyát - vagy megvárni, amíg a szaküzletekben is visszazuhan a megszokott árszintre a VGA-kínálat, feltöltik a készleteket és akkor teljesen új hardverrel vágjunk neki a játékoknak.