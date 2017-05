Optane meghajtót adna az Intel az új alaplapokhoz

Eközben augusztus végén már befutnak az új Coffee Lake processzorok.

Az MSI már a múlt hónapban előállt egy ajánlattal, amelynek keretében több középkategóriás alaplapja mellé is Intel Optane meghajtót csomagolt. Ezeket bár nem adta ingyen, az ajánlat kedvezőbb volt, mintha valaki külön szerezte volna be a termékeket. Akkoriban már világos volt, hogy a többi gyártónak is lesz ilyen ajánlata.

Hirdetés

Most azonban kiderült, hogy a 200-as szériás alaplapokhoz csomagolt Optane meghajtók terjesztését maga az Intel segíti majd.

Az elemzők szerint azért segít a gyártóknak az akciós csomagok szórásában a cég, mert szeretné mielőbb értékesíteni a megmaradt Kaby Lake-készleteket.

Ennek a hátterében pedig az áll, hogy már augusztus végén megérkeznek a Coffee Lake Core processzorok. Ezek között lesznek hatmagos megoldások is.

Minden bizonnyal az Intel új lapkakészlettel kíséri majd ezeket, tehát a 200-as szériás alaplapok és Kaby Lake CPU-k valójában már rossz vételnek számítanak.

Ráadásul mivel a Skylake és a Kaby Lake CPU-k egyaránt az LGA1151-es platformot használták, ezért valószínű, hogy a Coffee Lake már eltérő foglalatra épít. Mivel az Intel marad a 14 nm-es gyártásnál, a hatmagos CPU igényeit az LGA1151 valószínűleg már nem képes kiszolgálni.

Addig is azonban, amíg az újdonságok befutnak, több mint 130 darab 200-as szériás lapkakészletű alaplap és Optane-támogatás várja a vásárlókat.