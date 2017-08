Örülhetünk, hogy késett a Vega

Az AMD szerint a késésre szükség volt, csak így garantálhatják, hogy a gamerek számára megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre az új videokártya.

Több verzióban futott be az AMD Radeon RX Vega videokártyája, és sokak szerint már nagyon ideje volt az érkezésének. Egy interjúban Chris Hook most arra is kitért, hogy mi áll a késés hátterében.

A jelek szerint az AMD kellően nagy készletekkel akarja elárasztani a piacot, amikor a forgalmazás megkezdődik. Ennek köszönhetően a nagyteljesítményű architektúrára építő grafikus vezérlőből lesz annyi a boltokban, hogy a gamereknek is jut.

Az AMD szeretné, ha a bányászőrület és az emiatt kialakult nagy kereslet nem okozna gondokat, elvégre jó eséllyel a bányászok is lecsapnak majd az új AMD videokártyára. A megfelelően nagy készletek miatt azonban a gamereknek is bőven jut majd belőle, az AMD számára pedig ez volt az elsődleges.

Ezzel egyszerre így arra is van esély, hogy a megjelenés után rövid időn belül nem szökik az egekbe az újdonságok vételára.