Máris elkapkodták a Radeon RX Vega roadshow budapesti belépőit

Ha a rendezvényről most olvasol először, sajnos esélyes, hogy lekéstél az első találkozás lehetőségéről.

A PC-s játékosok gépeiért videókártya-fronton rágóta két cég versenyez, és az elmúlt éveket az AMD kisebb részesedéssel zárta. Mostanában azonban felpezsdülni látszik a gyártó körül az élet, többek között a Radeon RX Vega bejelentésének köszönhetően. Bár az új csúcstámadó az üzletekben még nem kapható, azért az érdeklődés már láthatóan nagy, ezért a gyártó roadshow keretében "turnéztatja meg" az újdonságot.

Ennek keretében Budapesten is lesz egy izgalmasnak ígérkező esemény, amelyet RX Gamer Találkozó néven hirdettek meg. Július 18-án, kedden a budapesti Akvárium klubban lehet Magyarországon elsőként Radeon RX Vega alapú gépeket kipróbálni. A délután 2 órától este hétig tartó rendezvényen ráadásul egy szerencsés látogató még egy Radeon RX Vega kártya büszke tulajdonosa is lehetm, ha neki kedvez a szerencse (persze magát a kártyát a hivatalos kereskedelmi indítás után kapja meg a nyertes).

Egyetlen szomorú hírt azért el kell még mondanunk: az eseményre a jegyfoglaló oldal jelenlegi állása szerint minden előzetesen lefoglalható belépő elkelt, ezért ha csak most látod mindezt először, sajnos esélyes, hogy erről a lehetőségről lecsúsztál, de azért még mindig lehet, hogy érdemes az Akvárium környékén sertepertélni jövő kedden, vagy megkérdezni a szerencsésebb ismerősöket, hogy nem visznek-e be titeket is egy méretesebb oldaltáskában. Meg azért nézegesd az oldalt, hátha csoda történik.