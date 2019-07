Mikor érdemes RAM-ot és SSD-t venni? Megkérdeztük egy gyártótól!

Küszöbön az áremelkedés, vagy év végére még egyszer megfeleződnek az árak? Érkezik a DDR5 és a 4 TB-os, filléres SSD? Első kézből tudhatod meg az összes égető kérdésre a hiteles választ.

Év eleje óta zuhannak a DRAM- és SSD-árak, többen már be is vásároltak, de sokan még kivárnak, hátha lesz ez még fele ennyi is. Utánajártunk, mikor érdemes memóriát és tárolót vásárolnod, valamint megkérdeztük azt is, mi a helyzet a DDR5-tel és a filléres, 2-4 TB-os SSD-kkel.

Ehhez Magyarország egyik legismertebb gyártójának, a Kingstonnak a regionális képviselőjét, Kaszál Norbertet kérdeztük meg, aki titulusát tekintve a Kingston Technology Magyarországért és Szlovéniáért felelős üzletfejlesztési menedzsere és persze ez azt jelenti, hogy a HyperX sem áll túl messze tőle.

PC World: Milyen fejlettségi szintet érnek el az idei karácsonyi szezonra az SSD-k? Tovább zuhannak az árak, vagy elkerülhetetlen az áremelés?

Kaszál Norbert: Senki sem lát a jövőbe, nem lehet megjósolni az SSD-árak alakulását a következő hónapokra. Az árcsökkenés - különösen a kisebb kapacitású modellek esetében - máris lelassult, helyette a felhasználók nagyobb kapacitású SSD-kre kezdtek átváltani. Olyan sok tényező befolyásolja a jelenlegi árzuhanást, hogy pontosan lehetetlen megmondani, mikor változik ez a folyamat, de addig is: már most is rengeteg kiváló ajánlatot lehet találni a piacon, amiket nem szabad elszalasztanod, ha szeretnéd továbbfejleszteni SSD tárhelyedet (kapacitásban vagy sebességben).

PCW: Az M.2 NVMe SSD-k egyre népszerűbbek: van így bármilyen jövője a konzumer 2,5 colos SATA SSD-knek?

KN: Egyértelműen van jövője a SATA SSD-knek és még mindig jelentős mennyiséget vásárolnak a felhasználók. Természetesen emellett a fókusz folyamatosan a gyorsabb NVMe SSD-kre terelődik, különösen úgy, hogy már minimális felárat kell csak fizetni az NVMe technológia által kínált jelentős sebességnövekedésért cserébe. Ugyanakkor rengeteg olyan rendszert használnak mind a mai napig, amelyek nem támogatják az NVMe SSD-ket, ezért itt a SATA SSD még mindig a legjobb bővítési opció, amely jelentősen növeli a PC teljesítményét.

PCW: Kezünkben tartottuk a Computexen a 3,84 TB-os Kingston SSD-t: miként fogja ez befolyásolni a hagyományos merevlemezeket? Van egyáltalán jövőjük?

KN: Jelenleg is érezhetően magasabb áron szerezhetők be az SSD-k a hagyományos HDD-khez képest, ezért még mindig van igény a nagy kapacitású, olcsó, hagyományos adattárolókra. Ahogy az SSD-árak tovább csökkennek és elérhetővé válnak az igazán nagy kapacitású modellek, az SSD úgy fog egyre nagyobbakat harapni a tradicionális HDD-k piacába.

PCW: A melegedés komoly probléma az NVMe SSD-knél. Hogyan próbálja ezt megoldani a Kingston?

KN: NVMe SSD-inket az alapoktól terveztük úgy, hogy képesek legyenek megküzdeni ezekkel a technológiai kihívásokkal. A komponensek válogatásánál, a firmware megírásánál egyaránt odafigyeltünk arra, hogy az SSD-k mindig a lehető legjobb, hosszú távon is kezelhető hőmérséklet mellett nyújtsák a legjobb teljesítményt. Többféle technika létezik a túlmelegedés elkerülésére: ilyen az SSD házba szerelése, a hőmérsékletfüggő sebességszabályozás, a firmware finomhangolás stb. Az SSD-ink szigorú minőségellenőrzésen esnek át, hogy még szállítás előtt kiderüljenek az esetleges hibák. Erről részletesebben itt lehet többet megtudni.

PCW: Ahogy az SSD-k, úgy a DRAM modulok is egyre olcsóbbak. Melyik a legjobb pillanat a memóriabővítéshez idén?

KN: Az elmúlt néhány hónapban drasztikusan estek a DRAM modulok árai. A memóriabővítésben gondolkodó felhasználóknak a mostani a legjobb pillanat a vásárlásra, mert az árak nagyon vonzók. Hogy mondjak egy példát: jelenleg egy 16 GB-os modul nagyjából annyiért szerezhető be, mint az év elején egy 8 GB-os példány, tehát egyértelműen sokkal több memóriát kapsz a pénzedért.

Akadnak azonban iparági híresztelések, miszerint a DRAM kereslet-kínálat az év vége felé eléri az egyensúlyi helyzetet, ez pedig akár az árak növekedésével is járhat. Éppen ezért most a legalkalmasabb memóriát bővíteni.

PCW: Az AMD Zen 2 CPU-k DDR4-3200-as modulokat kezelnek, így adódik a kérdés: meddig fog elmenni hivatalos szabványként a DDR4?

KN: Az asztali, mobil és szerver PC-k világában a legutolsó, hivatalos JEDEC DDR4 szabvány a 3200 MHz-es. A HyperX márkanév alatt ennél gyorsabb memóriamodulokat is kínálunk (4000+ MHz) asztali PC-be és notebookba egyaránt, ugyanakkor ez tuningolást igényel és speciális, a túlpörgetést támogató egyéb hardverkomponenseket (alaplap, processzor).

Hirdetés A 3200 MHz lesz hivatalosan az első, JEDEC DDR5-szabvány is.

PCW: Mit hoz nekünk a DDR5 és mikor lesz elérhető kliensgépekben is?

KN: A DDR6 szabvány még mindig kidolgozás alatt van, azonban a DDR5 akár már 2020-ban megérkezhet. Ez végre elhozza a 256+ GB-os modulokat, emellett pedig a sávszélesség-növelésben is fontos szerepet játszik, így 5 évben belül a jelenlegi 20-25 GB/s-ról 40 GB/s fölé nőhet a modulsebesség.

A nagyobb kapacitású rendszermemória kritikusan fontos a mesterséges intelligencia területén is, hiszen az MI rengeteg adatot generál és óriási adatbázisokkal dolgozik, amelyekhez temérdek memória és villámgyors adattárolók szükségesek. A Kingston jelenleg is több MI-fejlesztő céggel dolgozik közösen DRAM és SSD fejlesztési projektekben.

PCW: Néhány jelentés szerint a Huawei csökkentette DRAM és NAND flash felvásárlási volumenét, ami jelentős túlkínálatot eredményezhet. Megérzi ezt a Kingston is és mit tesz ezzel kapcsolatban?

KN: Amennyiben a Huawei valóban kevesebb komponenst vásárol az OEM-ektől, ez valóban kihatással lehet a teljes memóriapiacra. Ez egy olyan lehetőség, amely cégtől függetlenül bármikor bekövetkezhet ebben az iparágban.

PCW: Van bármi félnivalója a Kingstonnak a Kína-USA kereskedelmi háború (vagy huza-vona) miatt?

KN: Jelenleg a kivetett büntetővámok minimális hatással vannak termékeink áraira és gyártási lehetőségeinkre, ugyanis gyártósoraink és irodáink Kínán kívül találhatók. Amennyiben a jelenlegi helyzet rosszabbodik és elmérgesedik, úgy a Kingston - akárcsak rengeteg más cég is - érezni fogja ennek hatásait.