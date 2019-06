RGB-s világítás nélkül dobná fel a PC belső megjelenését a Noctua

Az új chromax kiegészítőkkel a Noctua megmutatja, hogy nem csak ezer színben villódzó alkatrészekkel lehet feldobni egy gamergép megjelenését.

Manapság elég egyszerű testre szabni egy PC megjelenését, így ha valaki hardcore gamergépet szeretne, akkor könnyedén össze tud válogatni olyan alkatrészeket, amelyek merőben eltérnek az átlagostól. Az viszont már nem mindenki tetszését nyeri el, hogy sokak szemében egy játékosoknak szánt gép azt jelenti, hogy minden szeglete tele van ezer színben világító és villogó RGB ledekkel.

A "mérsékelt ellenzék" általában olyan PC-ket épít, amelyek ugyan rendelkeznek valamilyen világítással, de ezek általában egyszínű, a kulturáltság határain belül mocorgó összeállítások. És vannak azok, akik szerint egy igazi gamer gépet a teljesítménye minősít, nézni pedig a monitort kell, nem az asztal alatt dolgozó erőgépet.

Számukra azért jó néhány alternatíva akad, ilyenek például a Noctua új chromax kiegészítői, amelyek a népszerűbb Noctua processzorhűtőkhöz és hűtőventilátorokhoz vethetőek be.

Az NA-HC5 chromax hűtőtakaró az NH-U14S, NH-U14S TR4-SP3 és NH-U14S DX-3647 modelleknél használható, és olyan kivágásokat is kínál, amelyekbe színes betétek illeszthetőek (ezek is benne vannak a csomagban). Így a PC belső megjelenése is megváltozik.

Az NA-HC6 takarók feketében vagy fehérben kérhetőek, de vannak vibrációt elnyelő elemek is, ezek NA-SAVP1 modellszámon keresendőek a hűtőventilátorokhoz. A hűtők sarkára lehet ezeket felpattintani, és érdemes kontrasztos megjelenést összeállítani. A 120 és 140 milliméteres Noctua hűtők egyaránt támogatottak.