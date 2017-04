ROG the World – ilyen gamer perifériát szeretnél most azonnal

Korán jön idén a karácsony a játékosoknak: vadonatúj gamer hardvereket próbáltunk ki még meg sem jelent játékokkal.

11 éves a ROG, és ezalatt jó pár első helyezést bezsebelt - de mit bezsebelt, meg is tart, sőt, tíz körömmel ragaszkodik hozzá. Ehhez azonban folyamatosan új, szexi hardverek kellenek, így nem lehet megvárni holmi karácsony szezont vagy Computex kiállítást, folyamatosan kell a frissítés. Ez az Asusnak nem esett nehezére, és valóban, jó néhány olyan terméket láttunk, amik nem erőltetett újítások, hanem okos, ötletes fejlesztések.

60 gép csak a játékokhoz

Berlinben mutatta be az Asus a legújabb hardvereket, amikkel a játékosokat kívánja még jobban magához láncolni, illetve aki még nem lépett be a játékosok köztársaságába, azokat behúzni a Republic of Gamers világába. Hatalmas szerencsénkre mi is ott lehettünk, és saját magunk próbálhattuk ki a legújabb videokártyát, sok-sok alaplapot, új egeret, monitort és mindent, amivel az Asus mérnökei mostanában elkészültek. És hogy mindez ne legyen céltalan lövöldözés vagy csak béna rolling demo, néhány új játékot is elhoztak: ilyen többek között a Quake Champions, a Prey és a Surge.

Alaplap a maximalistáknak

A teljes Z200-as Intel LGA1151 szériát zsebre vágja az új Maximus IX Extreme, ami a világ első monoblokkos alaplapja. De mit is jelent ez? Hát azt, hogy a CPU-hűtő és a VRM-hűtés is egy darab, óriási Bitspower blokkot kapott szabványos csatlakozásokkal, szivárgásérzékelővel és természetesen Aura Sync világítással. És hogy itt ne álljon meg, a blokk az M.2-es NVMe SSD-nket is hűti, így elkerülhető a throttling, ami azért létező probléma az új SSD-knél. A lap egyébként már úton van a tesztlaborunk felé és hamarosan meghajthatjuk egy komoly vízhűtő-rendszerrel.

Egy új GTX

A show sztárja a GTX 1080 Ti volt, abból is a ROG Poseidon változat, ami hibrid hűtést kapott. Léghűtéssel, gyári tuninggal is hűvösebb és csendesebb, mint a Founders Edition referencia modell, amikor azonban az új generációs vízhűtéses blokkját használjuk, 45 Celsiusnál tetőzik a hőmérséklete.

Gamereké a világ

Persze ez csak a jéghegy csúcsa, az alaplap és a videokártya mellett jó néhány új periféria is bemutatkozott és kipróbálhattuk a ROG GD30 minigépet is. Ez mindössze 4 literes, mégis Core i7 CPU hajtja és az Asus nem kevesebbet ígér, mint hogy VR-ra is alkalmas. Ehhez egy GTX 1060-at kapunk...hát, majd meglátjuk, mindenesetre a dizájn és a méret rendben van.

A youtuberek és streamelők kedvence lehet a ROG Strix Magnus mikrofon, az ROG Pugio pedig egy egészen jól sikerült egér, amiben az Omron kapcsolókat ízlésünknek megfelelőre cserélhetjük néhány mozdulattal.

Nem maradunk router nélkül sem, a ROG Rapture GT-AC5300-at állig pakolták gamereknek fontos funkciókkal, így két dedikált gaming portot és előre konfigurált, játékcsomagokat előnyben részesítő QoS-t is kapunk.

Egyik kedvencünk a ROG Areion, ami egy passzív hűtésű, PCIe 3.0-ás 10 Gbites hálózati kártya, amely képes 5Gb/s-on is működni.

Mostantól szép sorjában vendégül fogjuk látni az új ROG eszközöket, és mindent részletesen is megmutatunk, de még előtte videón is megmutatjuk, milyen az, amikor 200 ezer forintos alaplapon, 300 ezer forintos videokártyán és ezekhez passzoló gamer monitoron száguld a Quake Champions és a Prey!