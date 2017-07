Az új SNES mini konzol igazi mestermunka lehet

Úgy tűnik, a Nintendo érkező nosztalgia-konzolja nem csak valami butácska nosztalgia-hardver lesz, az eredeti SNES legfontosabb extráit is megtartja.

Meglepően jól fogadta a vásárlóközönség a mostanában újra beinduló retró-konzolos ötleteket. A NES miniatürizált feltámadását egyértelmű ováció fogadta, és még olyan egykor legendás, de azóta szinte teljesen eltűnt szereplők is mozgolódni kezdtek, mint az Atari. Épp ezért már eleve nagy várakozás előzi meg a következő Nintendo konzol miniatürizált újrakiadását, de a hírek szerint a SNES mini több lesz, mint egy apró házba tuszkolt emulátor.

A források szerint a Super NES mini egy az egyben visszanyúl az eredeti konzol idejébe, amikor a játékok számára nem jelentett egyértelmű felső korlátot az, hogy milyen hardver dolgozott a konzolban. A játékokat tartalmazó adathordozók, a cartridge-ek ugyanis olyan extra hardverelemeket is tartalmazhattak, amelyek az adott játék erejéig felturbózták az alapképességeket. A SNES (vagy ha úgy tetszik, a Super Famicom) ezt a képességet maxolta ki annak idején. Például bevezette a SuperFX chipeket, amelyek elhozták a valódi 3D játékok lehetőségét a 16-bites játékgépek korába. Nos, a SNES mini most először tartalmaz hivatalos emulációt ehhez a chiphez, de ez még mindig semmi.

Régen minden furcsa volt

Egyrészt a SNES mini két különböző SuperFX processzort is emulál, ami előre látható abból, hogy a retrókonzol egyszerre támogatja a Star Foxot, annak második részét és a Yoshi's Islandet is. A Super FX chip egy 16-bites RISC processzor volt DSP funkciókkal felruházva. Az eredeti lapka 10,74 MHz-es órajellel működött, és a rendszert már alapvető 3D számításokra is kiszolgálta, viszont nem volt benne semmilyen extra hardver poligonok renderelésére, így ezt a játékok programozóinak kellett szoftveresen megoldaniuk. A Star Fox például kifejezetten alacsony képfrissítési sebességgel működött (még a 10 fps-t is alig érte el), de a játékdizájn ügyesen elfeledtette ezt a hiányosságot a játékosokkal.

De például ott volt a Super Mario Kart, ami viszonylag hamar jelent meg az eredeti SNES konzol bemutatása után, és ebben a játékban (pontosabban a cartridge-ben) már ott figyelt egy NEC DSP chip: a DSP-1 néven is emlegetett lapka egyfajta társprocesszorként segített abban, hogy a játék sebességét komolyan megnövelje. Más játékokban (például a Super Mario RPG és a Kirby Super Star esetében) egy SA1 chip figyelt a játék kis műanyag házában hasonló célokból.

Minden egyben?

Épp ezért a szakértők úgy gondolják, a SNES mini ebben lesz több, mint az eddig megszokott konzol-emulátorok. Ugyanis pontosan le kell követniük legalább négy különböző processzor működését (Super FX, Super FX1, DSP-1 és SA1). Emellett a szakértők szerint nagy kihívás lesz összehozni az eredeti SNES kifejezetten furcsán megoldott hangvezérlőjét is. Ez annak idején egy SOny SPC700 jelű, 8-bites CPU-t, egy DSP egységet és dedikált memóriát jelentett. Ez lehetővé tette, hogy a korszakban előremutató módon hangminták (sample) használatával lehessen valószerűbb hangélményt adni a játékok alá. A rendszer 8 különálló hangcsatornát tudott kezelni, ma már viccesen hangzó 64 KB (!) memória támogatásával, ezért sokszor úgy oldották meg, hogy a hangok elférjenek a szűkös keretben, hogy a hangmintákat az eredetinél magasabban (konyhanyelven "cincogósan" vették fel és tárolták, aztán játék közben modulálták az eredeti magasságra). A hangchip egyébként képes volt alapvető visszhang-hatás előállítására is.

A sokkal bonyolultabb alapok miatt a szakértők úgy gondolják, a SNES mini retrókonzol sokkal pontosabb emulációt mutat majd be, mint a NES újrafaragott változata, ami azért nem minden szinten ugrotta meg a követelményeket. Az viszont csak remény, hogy normális 1080p kimenetet kapjunk mindenféle közbülső felskálázás nélkül.

Mindezt meglátjuk, ha a SNES mini elstartol - erre Európában szeptember 29-én kerül sor, és az érdeklődés már olyan szintű, hogy az előrendelést lehetővé tevő online felületeken és üzletekben már most elfogyott a kiadás előtt lefoglalható készlet. A hivatalosan Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System névre keresztelt konzol 21 előre feltöltött játékot is tartalmaz. Olyan klasszikusok, mint a Super Mario World, Donkey Kong Country és Legend of Zelda mellett van különlegesség is, például az eredetileg soha meg sem jelent Starfox 2.