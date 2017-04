Újabb áremelés: ezúttal a RAM száll el

Tavaly hatalmasat csalódtunk az SSD-piacban, a DDR3 modulok is jelentősen drágultak, sőt, nagyjából mindenért többet kell fizetni. A legrosszabb hír, hogy ennek még mindig nincs vége.

A DDR3 már egészen jó áron beszerezhető volt (akár 5000 Ft/4 GB-ért is), ám egyszer csak megduplázódtak az árak. Az SSD-k látványos, évvégi áremelkedése is fájdalmasan érintette a felhasználókat, de azért volt magyarázat (sokan a nagyobb RAM+tárhellyel szerelt mobilokat okolták-okolják) és egy ígéret, hogy az év közepére megáll a folyamat, hogy aztán őszre minden sokkal olcsóbb lehessen. Nos, eddig ebbe kapaszkodtunk, de most úgy tűnik, ez is álom marad csupán.

Viszlát, DDR4!

Az új AMD Ryzen platform bemutatkozásával az AMD is áttért DDR4-memóriára és az Intel rendszerek is ezt használják, így a DDR3 nyugdíjazása beindult. Ilyenkor a gyártók már kizárólag DDR4-et készítenek, ezért egyre olcsóbbá válnak a modulok, ahogy a sok gépfejlesztő sorra cseréli újabb generációsra RAM-jait.

Sokáig úgy tűnt, a DDR4-gyel is ez lesz a helyzet, azonban a TrendForce legújabb jelentése szerint épp az ellenkezőjére, drágulásra lehet felkészülni. A DRAMeXchange szerint a második negyedévben ugyanis általánosan 12,5%-os drágulás lesz a 4 GB-os DDR4 modulok világában.

Az ok ezúttal nem az óriási, váratlanul megugrott kereslet, hanem gyártási nehézség. A Samsung és a Micron ugyanis átálltak a 18, illetve 17 nm-es gyártástechnológiára, azonban a várt kibocsájtási ráta nem jön össze: túl nagy a hibaszázalék a gyártás során. A Samsung új generációs memóriamoduljaival főként kompatibilitási gondok adódtak a notebookok esetében, a Micron pedig a gyártósorok átállításával csúszott meg időben.

A nevető harmadik egyelőre az SK Hynix, aki nem állt át fejlettebb gyártástechnológiára, így gyártási nehézségei sincsenek, azonban ne higgyük azt, hogy majd ezek a modulok olcsóbbak lesznek, az SK Hynix is szépen követi az emelkedő árakat. Mondjuk az extra bevételre szüksége is lesz, mert amint a Samsung és a Micron egyenesbe jönnek az új gyártósorokkal, előnybe kerülnek az olcsóbb, hatékonyabb gyártásnak köszönhetően.