Váratlanul melegszik a Core i7-7700?

A jelentések szerint több felhasználónál is váratlanul 90 fokig emelkedik a CPU hőmérséklete.

Webes jelentések és fórumos visszajelzések szerint van némi gond az Intel Core i7-7700-as processzoraival. Véletlenszerű hőtüskék jelentkeznek a modellnél, amelynek a hatására a hűtők rendre felpörögnek.

Bár a jelentések többségében a Core i7-7700-at említik, a Core i7-7700K sem lóg ki a sorból. Egyeseknél a CPU hőfoka 90 Celsius-fokig is felemelkedik.

Van, aki a történtek hatására vízhűtésre cserélte a hűtőjét, azonban a tüskék továbbra is előfordulnak, a hűtő pedig egyből felpörög. Mindez tuning nélkül is megtörténik, akár egész gyakran is. A hőmérséklet sokszor kritikus magasságba emelkedik.

Az Intel szerint a beszámolókban leírt pillanatnyi hőmérsékletváltozások normálisak, amikor tétlen állapotból valamilyen feladatot kell elvégeznie a CPU-nak (például megnyitni egy böngészőt vagy egyéb alkalmazást).

Egyelőre elég nehéz megmondani, hogy valós-e a probléma, vagy tényleg csak valami leterheli a processzorokat. A fórumokban közzétett grafikonok mindenesetre érdekesek.