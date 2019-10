Vezeték nélkül támad a HyperX PulsefireTM Dart gameregér

A Qi-képes HyperX PulsefireTM Dart rágcsálót a ChargePlay Base vezeték nélküli töltővel kíséri a HyperX.

A Kingston játékosokra szakosodott divíziója bemutatta a legújabb vezeték nélküli gameregerét, a Qi-kompatibilis HyperX PulsefireTM Dartot. A rágcsálót egy szintén Qi-képes HyperX ChargePlay Base vezeték nélküli töltővel kíséri a gyártó.

Hirdetés

Az új gameregér akár 50 órás üzemidőt is képes garantálni egyetlen töltéssel, és szintén nagy hangsúlyt fektettek a kényelmes fogásra és oldalsó betétekre is. A pontos működésről a Pixart 3389 szenzor és az akár 16 000 DPI-s beállítás gondoskodik. A három előre beállított (800, 1600 és 3200) értéket külön LED is jelzi egyébként.

Hirdetés

A jó használati élményről akár 50 millió kattintást elviselő Omron kapcsolók gondoskodnak a két fő gombnál.

Hirdetés

Az üzemidő és az egyéb testre szabási lehetőséget a HyperX NGENUNITY szoftverben követhetőek, illetve az RGB-s effektek is itt szabhatóak testre. A sokoldalúságról gondoskodik továbbá a hat programozható gomb is.

Hirdetés

A ChargePlay Base vezeték nélküli töltő pedig több eszközt is támogat, egyszerre két Qi-képes készüléket tud tölteni, 10 wattal. Az újdonságok ajánlott vételára 99,99 és 59,99 dollár.