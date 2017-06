Mi éri meg jobban: csúcs-PC vagy új játékkonzol?

A moduláris gamer számítógépek és a játékra tervezett, "megbonthatatlan" célhardverek rajongói között mindig is vita dúlt, viszont az Xbox One X bejelentésével újra aktuális lett a kérdés. Számoljunk!

Előre szögezzük le, ez a cikk nem lesz objektív, mert igazából nem is lehet az. Megpróbálunk összevetni tényeket és számokat, de egy csomó faktor nem ilyen egyértelműen meghatározható dolgokon múlik, hanem hogy a kontroller jobb-e, mint az egér + WASD kombó, melyik platformra jön, vagy nem jön ki egy adott játék, és a többi. Szóval, miután a PS4 Pro és az Xbox one X közötti összehasonlítást már megejtettük, egyfajta gondolatébresztőként jöjjön a több évtizedes vita 2017-es kiadása.

Alapfelállás, azaz ki mit miért?

Már az Xbox One X (vagy a PS4 Pro) érkezése előtt is viszonylag éles határvonalak húzódtak konzolos és PC-s játékosok között. Mindenkinek megvoltak a maga érvei, amiket, mint minden "hitvitában", itt is kikezdhetetlennek vélnek. Érdekes, hogy viszonylag kevésszer kerül elő olyan megfogalmazás, hogy "PC-m is van játékra, meg konzolom is, és néha ezen, néha azon játszom attól függően, melyik játék melyiken fut kényelmesebben vagy szebben". Ebben a háborúban, kérem szépen, álló csata folyik, évek, sőt évtizedek óta megásott lövészárkokkal.

Íme néhány a konzolos érvelések közül:

- Ez kifejezetten játékra lett szabva

- Nem kell minden játékot összevissza konfigurálgatni

- Amit erre a konzolra terveztek, az biztos futni fog

- Nem kell oprendszerrel, frissítésekkel, biztonsági beállításokkal, és játéktól elvonatkoztatott dolgokkal bíbelődni

A PC-sek ellenben ezzel érvelnek:

- Az élmény javításához nem kell a teljes gépet lecserélni, esetenként néhány alkatrész cseréje vagy bővítése is sokat dob a teljesítményen

- Játék mellett másra is használható (főleg, ha gamer erőgép, mert akkor biztosan gyors lesz a grafika, videóvágás és egyebek is)

- Billentyűzet, egér... és még így is hizzácsaphatok egy kontrollert

- A pénztárcámnak megfelelő konfigurációt állíthatok össze, könnyebben köthetek kompromisszumot (legfeljebb kicsit óvatosítani kell a játék beállításain), aztán később, ha újra lesz pénz, majd fejlesztek valamit

- A visszafelé kompatibilitás sokkal jobban megoldható probléma

De most lépjünk túl ezeken az unalomig ismételt frázisokon, és jöjjenek a konkrét számok. Mivel a Microsoft (hardveres oldalról nézve teljesen jogosan) a világ legerősebb játékkonzoljaként aposztrofálja az Xbox One X-et, legyen ez az összehasonlítási alap az egyik oldalról, és ehhez mérve építünk fel egy hasonló tulajdonságokkal bíró gamer PC-t, aztán kalkulálgatunk egyet.

Vasak a mérlegen

kezdjük a grafikánál, mivel az új Xbox egyértelműen itt villantja a legnagyobbat. A Microsoft szerint 6 teraflopos teljesítménnyel tényleg odasóz mindennek, amit eddig konzolosan láttunk. De ezzel összehasonlítani a különféle grafikus vezérlőket olyan, mint almát és körfűrészt hasonlítgatni egymással, szóval nézzük hardveresebben a dolgot. A Microsoft az AMD által speciálisan a konzolhoz készített számítási egységekből építi fel az Xbox grafikus vezérlőjét, szám szerint 40-et használ, amelyek 1172 MHz-en ketyegnek. Ehhez a legközelebb az AMD RX 480 áll, amivel kapcsolatban az a jó hír, hogy még a régebbi, Polaris technológiára épül, nem az új vegára, ezáltal pedig mostanában már olcsóbban is beszerezhető. Ez a kártya 4 vagy 8 gigányi GDDR5 memóriával érkezik, ráadásul normális hűtés mellett óvatosan tuningolható is. Ja, mellesleg az RX 480 már simán VR-ready kártya, viszont a Xbox One X esetében még nem tudjuk, lesz-e hivatalosan bármilyen VR-támogatás.

Ha pedig tényleg szeretnénk odacsapni a One X-nek grafika terén, akkor ott az Nvidia GTX 1080 Ti, a maga 11 gigabájtnyi GDDR5X memóriájával, 3584 CUDA magjával és kegyetlen, 11,3 teraflopos teljesítményével. Oké, ez már más árkategória, de van ilyen.

Jöjjön akkor a processzor, a másik legfontosabb hardverelem. A One X egy AMD Jaguar alapú, nyolcmagos CPU-val érkezik, amely 2,3 gigahertzen ketyeg. Itt is kicsit nehéz összehasonlítani mindezt egy PC-be szánt procival, mivel állítólag csomó olyan testreszabáson esett át ez a rendszerchip, ami konzolbaráttá teszi a működését. De azért persze hasonlítgatni ér, szóval gyerünk.

Ha az AMD-nél maradunk, a nemrég bejelentett Ryzen 7 procik is 8 magosak, ráadásul jóárasítottak, és az architektúrájuk is újabb az Xbox One X-ben használt CPU-knál. A Ryzen 7 1700 máris egy olyan választás, ami működőképes lehet nyolc magjával, melyek egyenként 3,7 gigahertzen működnek. Ha még erősebb központi egységre van szükségünk, ott a Ryzen 7 1700X és 1800X, amik drágábbak ugyan, de nem olyan vészesen.

Ugorjunk a memóriára. Az Xbox One X-ben 12 gigabájtnyi GDDR5 figyel 320 GB/s sávszéllel. Oké, itt kicsit ismét nehéz lesz hasonlítgatni, mivel a desktop PC-k nem használnak GDDR5-öt rendszermemóriaként, ez megmarad a grafikus vezérlőkön. Szóval akkor vegyünk 16 gigabájtnyi Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz-es RAM-ot, és adjuk hozzá az összeghez (összesítés hamarosan).

Alaplapként legyen egy viszonylag általánosan használható, de mégis kompakt megoldás, hogy az Xboxhoz hasonlóan kisebb házba is belepasszírozhassuk a játékos PC-nket. Elsőre az MSI B350M Gaming Pro Micro ATX deszka ugrott elénk, viszonylag normális áron, használjuk akkor őt.

A One X 1 terabájtos merevlemezét persze lemoshatjuk egy SSD-vel, de most nem porba akarjuk tiporni a konzolt, hanem egy megfelelő versenytársat építünk, szóval maradjunk az olcsóbb, de mégis jól használható SSHD megoldásnál, ami normál merevlemez és SSD kombinációjával egyensúlyoz egy jobb ár-érték arányon. Itt van például a Seagate FireCuda 1 TB.

Már csak a ház és egy táp hiányzik. Legyen mindez persze továbbra is kompakt, végülis konzolra hajazó játékgépet építünk. Páncélnak a BitFenix Prodigy M MATX Cube Case-t szemeltük ki, aminek 250x404x359 milliméteres kialakítása nem sokkal nagyobb egy eredeti Xbox One-nál. Úgy kicsi ráadásul, hogy még ha az extrém letámadást, tehát a 1080 Ti-s konfigurációt is választjuk, még mindig elférünk benne. Ehhez egy SFX táp kell a méret miatt, legyen ez mondjuk egy Silverstone Strider 600W Modular SFX, ami bőven elég a komponensek ellátásához, ráadásul a moduláris dizájn miatt csak olyan kábelekkel kell harcolnunk szereléskor, amik tényleg szükségesek.

Optikai meghajtót direkt nem írunk a PC-s konfighoz, ugyanis a mostani trendek szerint fizikai médián már szinte alig vásárolnak játékot, és a PC-s közösség a multimédiás tartalmakat is streamelve fogyasztja. A monitort szintén nem számoljuk, hiszen az Xbox mellé úgyis tévét kell venni, tehát a megjelenítő perifériát hagyjuk most ki a képletből. Végül pedig ott vannak a beviteli perifériák, ahol eléggé elenyészőek a kezdő árak mind egy Xbox kontroller, mind pedig egy normálisan használható egér-billentyűzet kombó esetében. Szóval megvan a gépünk, számoljunk!

Összeadás, kivonás, rácsodálkozás

Nos, akkor álljon itt a kis táblázat, amiben a jelenlegi árak alapján kiszámoltuk, mennyibe kerülne egy olyan PC, amit a fentiek alapján állítunk össze. Pontosabban két PC-t is megnézünk, ahol a második erősebb processzort, dupla annyi memóriát és csúcskategóriás grafikus vezérlőt kapott.

330 000 forint. Mindenképpen jóval több, mint az Xbox One X nemrég bejelentett 499 dolláros ára, ami "tisztán" nagyjából 137 000 forintra jön ki. De azt se felejtsük el, hogy ez még az amerikai, vám és ÁFA nélküli árszint. Az Xbox One S jelenlegi, amerikai ára 249 dollár, ami átszámolva 68 ezer forint, de a hazai boltokban 80-85 ezerért kaphatjuk meg. Ez alapján egy új Xbox One X Magyarországon 170-175 ezer forint környékén jelenik majd meg.

Mik az alapvető következtetések?

- Egy Xbox One X-szel nagyjából egyenértékű PC-t dupla annyiért rakhatunk össze

- Viszont ezt a PC-t később alkatrészenként cserélhetjük, fejleszthetjük, Xboxból pár év múlva megjelenik majd egy teljesen új változat

- Ezt a PC-t használhatjuk sok minden másra is a grafikától a videóvágáson és YouTube streamelésen át a NASA meghekkeléséig mindenfélére

Hogy mindez megéri-e a dupla árat? Innentől jöttök ti, mondjátok el a véleményeteket, pro és kontra érveiteket, induljon a (barátságos és kulturált) cicaharc!