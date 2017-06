Xbox One X vs. PS Pro: megéri a 100 dollár különbség?

Most, hogy már tudjuk a Project Scorpio végleges nevét és árát, érdemes átgondolni, milyen konzolt veszünk legközelebb. Például abból a szempontból, hogy megéri-e az egyik 100 dollárral többért.

A Microsoft szemszögéből az Xbox One X 499 dolláros ára teljesen rendben van. Végül is, itt a 4K a nyakunkon, már nem lehet tévét vagy normális gamer monitort hirdetni "csak" full HD-vel, aztán meg ott a tény, hogy milyen hardveres erőművet építettek az új gépházba... ez szerintük megéri. De ha összehasonlítjuk a PlayStation 4 Pro árával, máris látszik, hogy a Microsoft bizony egy százdollárossal többet kér majd a saját konzoljáért, és ennyiért (vagy ennyiről) azért már elég sokan elgondolkoznak.

Szóval akkor nézzük meg a három legfontosabb ismertetőjegy alapján, mit kapunk a pénzünkért, aztán persze döntse el mindenki maga, hogy melyik éri meg jobban. És ne felejtsük el persze, hogy ez egy tisztán technológiai összehasonlítás, míg a konzolokat jó ideje inkább az "adja el", hogy milyen exkluzív játékfelhozatallal, mennyire húzós fejlesztői háttérrel és játékkönyvtárral sikerül odacsábítani a vevőket.

Processzor

Mindkét konzol nyolcmagos központi vezérlő egységet kap, bár a PS4 Pro 2,13 gigahertzes órajelénél az Xbox One X egy macskabajusznyival többet villant a maga 2,3 gigahertzével. Ez számokban jelenthet némi előnyt, de az igazán komoly különbséget máshol lehet lemérni, ez pedig a...

Grafika

A PS4 Pro egy 4,12 TFLOPS számítási teljesítményű, 218 GB/s adatátviteli képességgel rendelkezőgrafikus vezérlőt kapott, míg az Xbox One X-nél az adatátvitel sebessége 326 GB/s, ami összesen 6 TFLOPS teljesítményt jelent. Ha már csak ez utóbbi adatot nézzük (ami nagyjából annak felel meg, "hány lóerős a motor", tehát hány milliószor millió lebegőpontos számítást végez másodpercenként az egység), a Microsoft konzolja erősen belehúzott. RAM terén az új Xbox 12 gigabájtnyi GDDR5-tel gazdálkodik, míg a Sony konzoljába 8 gigabájt jutott. Bár a PS4 Pro-ban a 8 gigán felül plusz egy gigányi "kiegészítő" memóriája is van a háttérben végzett feladatokhoz, azért a 8+1 még mindig kisebb, mint a 12.

Kompatibilitás

Itt van még egy olyan sarokpont, amiről nem is gondolnánk, hogy hardveres vonzata van, pedig bizony, nagyon is van neki. Az odáig stimmel, hogy mindkét konzol képes lesz futtatni az előd generációra kihozott játékokat, de a kérdés itt a hogyan. Az Xbox One X egyik nagy előnye ugyanis a beharangozó szerint az, hogy a jobb hardver és az okos optimalizálás miatt a "sima" Xbox One játékok nem csak egyszerűen elfutkorásznak majd az új generációs konzolon, hanem jobban is teljesítenek: akár Ultra HD felbontásra is skálázhatjuk őket, ha pedig 1080p-ben játszunk velük, a futás teljesítménye növekszik meg. A PS4 Pro elvileg nem kínál fel ilyen választási lehetőséget a felhasználóknak. Ja, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az One X támogatja az UHD felbontású Blu-ray lemezeket, valamint a Dolby Atmos szabványt is.

100 dollár ide vagy oda

No, akkor összegezzünk. Kicsivel erősebb processzor, durván erősebb grafika, valamint a régebbi játékok futtatásának skálázhatósága - ez mindenképpen az Xbox One X felé billenti a mérleg nyelvét. A PS4 Pro tavaly november óta van piacon, és hivatalos adatunk azóta sincs arról, mennyit adott el belőle a Sony. Az Xbox One X november 7-én érkezik, tehát egy évvel a PS4 Pro után, ami annyiban ronthat az esélyein, hogy aki erős, 4K konzolt akart, egy éve volt beszerezni a konkurencia modelljét.

Hogy ezek után megéri-e a 100 dolláros különbség? Most úgy tűnik, sokaknak meg fogja érni, elvégre 27-28 ezer forintról beszélünk. Eleve ott lesz az egy évvel frissebb konzol ténye, aztán az erősebb grafika, a régebbi játékok jobb skálázhatósága, e tényezők mindegyike sokat nyom a latban. Aztán persze lehet, hogy a Sony valami extrémet lép erre: mondjuk október végén még lejjebb srófolja a PS4 Pro árát, vagy bejelent egy még újabb konzolt. Popcorn bekészítve, a fotel kényelmes, kivárjuk az eredményt (ja, és mondtam már, hogy én még mindig megrögzött PC-s játékos vagyok?). :)

Jöhetnek a kommentek: ki szavaz arra, hogy drágábban is megéri várni az új Xboxra? Ki szerint felesleges és túlárazott a Microsoft konzolja, és ezért marad a legutóbbi PlayStationnél? És kit hagy hidegen ez az egész?