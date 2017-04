Milyen PC lenne az új Xbox Scorpio konzolból?

Megtörtént a nagy konzolos bejelentés, amire olyan sokan vártak, megvan, mit tud majd a ráncfelvarrott Xbox. Megnéztük, ez tényleg lesz-e olyan bivalyerős, mint egy gamer PC.

Még legalább fél év van hátra addig, mire véglegesen és hivatalosan is bemutatják a "mai játékfogyasztási igényeknek megfelelő" Microsoft konzolt, a még mindig csak Project Scorpio munkanéven futó új Xboxot. Ennek ellenére az előzetes specifikációk nyilvánosságra kerültek, és a GameStar már röviden listázta is, milyen alkatrészekből épül majd fel a gép.

Hirdetés

Az tény, hogy az alábbi táblázat alapján az Xbox One-hoz képest valóban előrelépés lesz a Scorpio hardveres kiépítése, és még a Sony is felkötheti a digitális gatyát, mivel a legtöbb komponens valamegyest a PS4 Pro szintjén is túlmutat. De persze a PC-s játékosok egy része máris azon hőzöng, hogy a Scorpio konfigja még mindig elmarad egy jobbféle gamer PC tudásához képest, ráadásul ha azt nézzük, hogy valamikor év végefelé érkezik a végleges termék, addigra máris elavultnak számít.

Nosza, nézzük meg egyenként, melyik komponens hogy áll egy csúcskategóriás PC-hez képest!

Processzor

Először is itt a processzor: nyolcmagos x86 egységről szól a fáma 2,3 gigahertzes órajellel. Ehhez képest a legdurvább csúcsgépekben már az Intel high-end processzorai is elférnek: közülük az i7-6950X Extreme Edition 10 maggal rendelkezik, amelyek egyenként alapból 3 gigahertzen ketyegnek, de normál körülmények között akár 3,5 GHz-ig is turbózhatók. Tény, hogy egy ilyen proci ára önmagában 1740 dollár, azaz 508 ezer forint, tehát csak ez az egység erősen többe fáj, mint amennyibe várhatóan egy egész Scorpio-Xbox kerül majd. Ha egy szinttel lejjebb megyünk, az i7-6900K nyolcmagos, alapból 3,2 GHz-es, turbózva 3,70 Ghz-es teljesítménnyel. Persze még itt is 1100 dollárnál, azaz 321 000 forint környékén járunk.

Ha egy kicsit megfizethetőbb irányba indulunk, ott a hetedik generációs i7-7700, amely ugyan csak négy maggal rendelkezik, de az alap 3,6 gigahertze 4,2-ig is húzható mindenféle erőlködés nélkül, és ez már nem is csillagszati áron figyel a boltokban, 300 dollár, tehát 87 000 forint körül már elvihető.

Grafika

Nézzük azt a grafikus vezérlőt. 40 mag 1172 megahertzen, ami jócskán odacsap a jelenlegi Xbox One 12 magjának és 914 megahertzének, de igazából egy GPU esetében nem a magok száma az igazán fontos, hanem a 4,6-os szorzó, ami egy csomó lehetőséget ad a fejlesztőknek arra, hogy ultra-felbontású textúrákat és 4k felbontást pakoljanak a játékokba. Ez nagyjából egy GeForce 1070 teljesítményét sejteti, de azt ne felejtsük el, hogy a konzol olyan célgép, ami egy összerakott PC-nél jóval hatékonyabban használja ki a komponensek erejét.

A Digital Foundry egy olyan tesztet futtatott le a Scorpio hardverén, amelyben Forza Motorsport pörgött Ultra HD felbontáson, 60 fps-en, és az eredmények szerint nagyjából 70 százalékon pörgette a grafikus egységet. Ezután még magasabb grafikai beállításra kapcsolták a játékot, és a GPU még így sem rezzent meg. Ez mindenképpen jó jel.

Memória és háttértár

12 gigabájt GDDR5 - felemásan hangzik. Egy PC-t manapság elég merész dolog gamernek hívni 16 gigányi RAM alatt, ilyenkor a fórumokon csúnyán körbecinkelik az illetőt. De persze abba is gondoljunk bele, hogy egy PC-nek nem csak a játékot, hanem egy elég fajsúlyos Windows-t is meg kell hajtania működés közben, amivel egy Xboxnak nem kell bajlódnia. Mindenesetre az tény, hogy a Scorpio memóriájának 326 GB/s átvitele villámgyors, de azért 16 GB a legtöbbek szerint elfért volna a gépházban.

Az 1 terabájtos merevlemez manapság már alapvetés. Igaz, a PC-s játékok szálltak el igazán tárhelyigény terén, de a konzolos címek is egyre többet "esznek", ezért ezt is faraghatták volna nagyobbra. Egy gamer PC sok esetben egy rendszert futtató SSD-ből és akár 2-3 HDD-ből is áll, melyek össz-kapacitása akár a 4-6 terabájtot is eléri, de ezen persze ott az összes cicás fotó, full HD porn... akarom mondani, családi videó, doksi, meg egy tonnányi szemét a TEMP mappában, ezekből konzolra azért kevés jut.

A 4K UHD Blu-ray jó kérdés: gamer PC-k egy részében már egyáltalán nincs is optikai meghajtó, ahogy a tartalmakat játéktól filmekig digitálisan, internetről szerzik be a tulajdonosok. Blu-ray filmek nézésére szintén viszonylag kevesen használják a hangos hűtéssel, izmos áramfelvétellel operáló monstrumokat, szóval ez a funkció nem is feltétlenül releváns egy konzol-PC összehasonlításban.

Szóval akkor kinek van igaza?

Az előzetes vélemények és reakciók alapján tény, hogy a Project Scorpio több tekintetben is egy gamer PC konzolos tálalásban. Processzorban, grafikus vezérlőben van ugyan jobb, de ezek általában brutálisan drágák, tehát inkább fogalmazzunk úgy, hogy ár-érték arányban az év végére tervezett új Xbox valóban méltó vetélytársa lehet egy játékra kihegyezett PC-nek, még ha nem is a leges-leges-legcsúcskategóriásabbnak (nincs ilyen szó, de most már van). Az igazi ítész most is az idő lesz, hiszen míg a PC-s komponensek egyre fejlődnek, a Scorpio megjelenése után fél évvel már akár egy többször olyan teljesítményű asztali gépet is össze lehet majd rakni. Igaz, a Microsoft égre-földre esküdözik, hogy most már nem lesznek évek az újabb konzolgenerációk között, szóval ez a kérdés is okafogyottá válik, ha tényleg betartják ezt az ígéretet. Mindenesetre alig várjuk, hogy összeeresszünk egy Scorpio-t és egy csúcs PC-t év végén, hogy élőben is megnézzük, melyikük bírja jobban a gyűrődést.