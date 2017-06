1 millió dollárt kerestek egy ransomware-támadással

A dél-koreai Nayana 1 millió dollárt fizet ki Bitcoinban, miután 153 linuxos szervere esett zsarolóvírus áldozatául.

A zsarolóvírus sajnos az utóbbi évek egyik nagy trendjévé vált, és nem elég, hogy egyre több van belőle, egyre több cég kényszerül hatalmas összegek kifizetésére is. A Nayana például egy dél-koreai, webhostinggal foglalkozó szolgáltató, amely három lépcsőben összesen 1 millió dollárt fizet ki (Bitcoinban) a hackereknek.

A döntés azután született meg, hogy a cég 153 linuxos szervere esett a zsarolóvírus áldozatául, és az ügyfelek szerverein lévő adatokat titkosította a kártevő. Több mint 3400 ügyfél adatait tárolták a szervereken.

A támadók eleinte 1,62 millió dollárt kértek, azonban a tárgyalások után a Nayana lealkudta az összeget 1 millió dollárra. Két részletet már ki is fizetett, és most azt reméli, hogy a beígért feloldókulcsot is megkapja az adatok visszanyeréséhez. A dekódolás 10 napot is igénybe vehet a rengeteg adat miatt. A kártevő eredetileg 96 órás határidőt adott a fájlok törléséig.

A Bitcoin népszerűsége és értéke eközben tovább emelkedik, elvégre nem lehet követni, jó a váltságdíjakhoz, és már 100 milliárd dolláros piaci értéke van.

A TrendMicro szakemberei szerint az volt a gond, hogy a Nayana rendszerei nagyon elavultak, ugyanis a 2008-as Linux kernel 2.6.24.2-t és a 2006-os Apache 1.3.36-ot, PHP 5.1.4-et használták.