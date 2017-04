16 MB is lehet egy asztali Linux

Elérhető a Tiny Core 8.0, amely egy 16 MB-os Linux-disztribúció.

Aki egy könnyűsúlyú, de használható operációs rendszert keres, az jól jár majd a Tiny Core nevű Linux-disztribúcióval.

Az operációs rendszer alapverziójához a képfájl mérete mindössze 16 MB. A legtöbb számítógépen néhány másodperc alatt betölt. Ezután bármilyen asztali alkalmazás telepíthető rá, mint például a Firefox böngésző, a GIMP fotószerkesztő vagy a LibreOffice programcsomag.

A Tiny Core 8.0 nemrég jelent meg, bár a frissítések leginkább a motorháztető alatt zajlottak. Frissebb lett a Linux kernel, frissült a busybox, a glibc és a gcc.

A Tiny Core egyébként több eltérő verziót is kínál. Van ARM, x86 és x86_64 verziós buildje. A legegyszerűbb kiadás a 16 MB-os, grafikus felülettel - de akad 11 MB-os verzió is, ami csak parancssoros. A pluszos a Tiny Core Plus, ami további eszközöket is rejt.

Természetesen az Ubuntu vagy éppen az OpenSUSE tudását nem adja vissza a Tiny Core, de vállalható alternatíva, elfut pendrive-ról és működik a gyenge gépeken is.