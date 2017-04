27 milliárd dolláros ajánlatot tett a Foxconn

A Foxconn ennyit fizetne a Toshiba memóriákkal foglalkozó üzletágáért.

Az Apple termékek gyártásával (is) foglalkozó Foxconn nagy vételi ajánlatot tett a Toshiba memóriákkal foglalkozó divíziójáért. A The Wall Street Journal szerint 27 milliárd amerikai dollárt fizetnének érte.

Ez az összeg jóval magasabb, mint amit eddig bárki felajánlott a Toshibának. A licitálós háborúban sok cég benne van, többek között az Amazon, az Apple és a Google is. Érdeklődik még a TSMC is. Ha a Foxconn lesz a nyertes, abból az Apple is profitál, és még nagyobb függetlenséget alakíthat ki a piacon a riválisaitól.

Bár a japán miniszterelnök egy japán céget vagy egy amerikai-japán óriást szeretne látni az üzlet végén, a Foxconn hatalmas ajánlatának nehéz lesz ellenállni.

A Toshiba korábban azt mondta, hogy a választásban két meghatározó tényező lesz: a gyorsaság és a vételi ajánlat nagysága.

Amennyiben a Foxconn lesz a nyertes, akkor a Samsunggal szemben is jobb helyzetbe kerül. A NAND-piac egyik legmeghatározóbb szereplője jelenleg a Samsung.

A Foxconn legutóbb 3,5 milliárdot fizetett a Sharpért. Ha emellé a Toshiba memóriás üzletágát is begyűjti, akkor az Apple-lel szemben is jobb tárgyalási pozícióba kerül.