A 3D-s nyomtatás jövője: az üveg

Német tudósok kicsi és minőségi üvegtermékeket is képesek már 3D-nyomtatni üvegből.

A 3D-s nyomtatás gyors és jelentős változásokat hozott a gyártásban, elvégre így már testre szabott elemeket is kérhetnek az iparágakban - fontos plusz ez például a repülőgép-alkatrészeknél.

Minden év elteltével a technológia egyre kifinomultabb. Német tudósok most megoldották, hogy végre az üveget is rendesen lehessen alapanyagként használni - sőt, kicsi és részletes, minőségi üvegtárgyakat is gyártottak.

A műanyagokat és a fémeket évek óta sikerrel használják a 3D-s gyártásban, azonban az üveg bevetése nehézkesnek bizonyult, mert csak nagyon magas hőmérsékleten olvad. Sokan próbálkoztak, az eredmény általában csúnya és darabos lett.

A Karlsruhe Institute of Technology a sztereolitográfiát vetette be sikerrel. Miközben a por állagú üveget és a folyékony polimert a kívánt formára nyomják, UV-fénnyel, rétegenként keményítik meg gyorsan az eredményt. Ezután magas hőmérsékleten egy kamrában kezelik, a terméken pedig nem látszanak majd a különálló rétegek.

Ezzel a technológiával ablakokat és tükröket, sőt, kameralencséket is tudnak majd készíteni. Az eljárás egyszerűbb és olcsóbb a mai üveggyártási megoldásoknál. Idővel a felhőkarcolókhoz is gyárthatnak elemeket így.