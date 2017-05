A diákok kedvence lenne a Microsoft Surface Laptop

Természetesen a Windows 10 S-t futtatja, 999 dollártól vihető a Microsoft új laptopja.

A Windows 10 S rendszerét a Surface Laptoppal kíséri a Microsoft. A lapos és könnyű gép 13,5 hüvelykes PixelSense kijelzőt (2256 x 1504-es, érintős, Gorilla Glass bevonattal) kapott, a gép egy ujjal nyitható, a csuklótámasz pedig Alcantara bevonatos. A diákoknak készült.

Hirdetés

A prémium gép 999 dollártól indul (június 15-től szállítják), ezért cserébe egy Core i5-7200U Kaby Lake CPU, 4 GB RAM és egy 128 GB-os SSD jár. Aki többet szeretne, az drágább modelleket is választhat: a csúcsot 2199 dollárért Core i7-es CPU, 16 GB RAM, 512 GB tárhely és Intel Iris Plus 640 grafika jelenti. Az adattároló az alaplapra van integrálva, vagyis később nem cserélhető. Cserébe kevesebb energiát használ, és akár 14,5 órás üzemidőt is lehetővé tesz. A redmondiak szerint a Core i7-es verzió erősebb és hosszabb üzemidejű, mint egy MacBook Pro.

A gép támogatja a Surface Pent és a Surface Dialt, de mindkettőt külön kell megvásárolni hozzá. A 14,5 milliméter vastag gép négy színben vihető, és 1,25 kilogrammos.

A gépben integrált gőzkamrák és hőcsövek segítik a rendszer hűtését. A billentyűk 1,5 millimétert utaznak lenyomáskor, és háttérvilágítottak. A hangszórókat a billentyűzetbe integrálták, a hang az Alcantara bevonaton keresztül jön, de tiszta és hangos.

Az alumínium házas gépben van 802.11ac-s WiFi, Bluetooth 4.0, jackcsatlakozó, mini-DisplayPort, USB 3.0, fényérzékelő, sztereó mikrofon, 720p-s webkamera és Windows Hello-támogatás.

A Surface Laptop és a Windows 10 S gyakorlatilag a Chromebook Pixel és a Chrome OS riválisa lett, és erősen prémium termék. Az olcsó modelleket majd a partnergyártók hozzák.

A Surface Laptop leendő tulajdonosai az év végéig ingyen válthatnak Windows 10 Pro rendszerre, utána ez 50 dollárjukba kerül. Kapnak egy éves ingyen előfizetést is az Office 365-höz.