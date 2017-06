A felhő nem minden

Aki nem tudja, mi az, az is napi szinten használja a virtualizációt, a felhőszolgáltatásokat és számtalan szerveroldali technológiát. Az Intel és az ARM azonban meglepő kijelentést tettek, és ha a két nagy chipzilla mondja, az bizony úgy is lesz!

A kliensek, a végfelhasználói eszközök mindenkinek ott hevernek az asztalán, a zsebében vagy éppen a nappalijában. Mindenre digitális kütyüt használunk, de már jó néhány éve a gyártók azt sulykolják, hogy a szerverek, távoli szolgáltatások sokkal fontosabbak, mint a végponti eszközök. Ez a vékony kliens felállás, ahol az általunk használt eszköz számítási teljesítménye már nem kritikusan fontos, csak annyi az elvárás, hogy a használat kényelmes legyen a sávszélesség pedig óriási - minden mást a szerverek intéznek. Ez igaz a streamelt videókra, a játékokra, a fájltárolásra, a komplex operációs rendszerek futtatására. Az üzenet az, hogy a klienseszközünk már csupán egy ablak a szervervilágra.

Nos, ezzel teljesen ellentétes kijelentést tett egyszerre az ARM és az Intel is.

A kliens nem halott

Elsőként Rene Haas, az ARM vezetője avatott be néhány érdekes, a közeljövőnket meghatározó trendbe. A felhasználókat a következő időszakban, sőt, már ma is az IoT, a mobilitás és az intelligencia érdekli leginkább. Ugyebár a rengeteg szenzor és a hatalmas adatbázisok segítségével már elképzelhető olyan szolgáltatás, ami intelligensnek tűnik és hasznára válik az embereknek. Ehhez persze totális összekapcsolódásra is szükség van: az ARM szerint 2035-re 275 milliárd eszköz fog összekapcsolódni egymással a neten. Ez hatalmas előrelépés, ám az is szükséges, hogy biztonságosan sikerüljön a végfelhasználói eszközöket és adatbázisokat komolyabb, például kórházi vagy állami adatbázisokhoz is kapcsolni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például az orvosunk a vizsgálat során az okoseszközeink által gyűjtött adatokra is tud támaszkodni.

A másik, nagyon fontos terület a mesterséges intelligencia, aminek még nagyon az elején vagyunk. Ahhoz, hogy valós időben tényleg hasznos lehessen az MI, ahhoz nem csupán nagy sávszélességen kapcsolódó óriási adatbázisokra van szükség, hanem a kliens eszköznek is erősnek kell lennie. Például helyi parancsokat, a szenzorok által küldött jeleket érdemesebb helyben feldolgozni, így gyorsabban kap visszajelzést a felhasználó.

Az ARM nem feltétlenül a központi egységek nyers erejének növelésében látja a megoldást - ez pazarló lenne. Ehelyett dedikált feldolgozó modulokat, chipeket fejleszt, amelyek akár 50×-es gyorsulást is hozhatnak a mesterséges intelligenciához szükséges számításokban.

Az ARM víziója szerint hamarosan a villanykapcsolóban, a termosztátban, a közlekedési lámpában is SoC-k fognak dolgozni, ezáltal öntanuló eszközökké lépnek elő ezek. A villanykapcsoló tanul, a termosztát úgyszintén, a közlekedési lámpa alkalmazkodik a sorozatos mintákhoz - mindezt teljesen lokálisan, nem szükséges folyton a szervereket terhelni ezekkel. Hasonlót remél Haas a biztonsági kamerák világában: a kamerákba kerülne olyan chip, amely a mesterséges intelligenciát segítségül hívva lokálisan elemzi és feldolgozza a rögzített videót, így például tartalom, rögzített viselkedés, arc, rendszám stb. alapján pillanatok alatt kereshetünk, illetve ilyen szabályok alapján kaphatunk riasztást.

Lokálisan szép az élet

Az Intel előadása az ARM-énál pár perccel később kezdődött a Computex óriási előadótermében, azonban mindjárt egy fontos hírrel, a 18 magos Skylake-X Core i9 CPU-val nyitottak. Ez minden idők legerősebb végfelhasználói Intel processzora (és egyben a legdrágább is), és jól mutatja, hogy még nem kell feladni a kliensek világát.

Rögtön a CPU-k után szóba került az IoT, ahol az Intel is a biztonságon dolgozik leginkább, hogy az óriási adatmennyiség mindvégig megbízható kezekben legyen. Az előadáson bemutattak egy City Kioskot, ami nem más, mint egy intelligens oszlop sok-sok óriáskijelzővel. Az oszlop nem csupán videókat, híreket mutat, hanem tetőtől talpig szenzorokkal van megtömve, így folyamatosan méri a levegő minőségét, figyeli az időjárást, elemzi a tömeg mozgását, érzékeli a földrengést stb. Az első mérések szerint egy oszlop önmagában naponta 200 TB adatot termel, márpedig ezt szervernek küldeni, kielemeztetni és visszaküldeni nagyon lassú és költséges. Ehelyett lokálisan, a kliensnél kell elvégezni a feldolgozást, így azonnali visszajelzést kaphatnak a felhasználók és már csak a hasznos információ jut el a központokba is.

A kliens tehát nem halott, sőt, még csak most jön a kliensek robbanása! Hamarosan olyan eszközök is hálózatba kapcsolt, önmagukban is okos kliensek lesznek, amikről eddig ezt nem is gondoltuk volna (utcai oszlop, villanykapcsoló stb.). Reméljük, a cégek a biztonságról sem feledkeznek meg.