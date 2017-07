A Raspberry Pi fele a NanoPi Neo Plus2

A FriendlyARM mini PC-je 25 dollárba kerül, méretben pedig fele a Rapsberry Pi-nek.

A FriendlyARM rengeteg olyan számítógépet gyárt, amely gyakorlatilag egy nagy méretű lapka. Van, ami a Raspberry Pi mintájára készült, de kisebb modellek is akadnak, és még így is teljes értékű PC-k, amelyek alacsony fogyasztású asztali megoldásként és az IoT világában is felhasználhatóak.

A cég legújabb mini PC-je a NanoPi Neo Plus2, amely nagyjából 40 x 52 milliméteres, ezzel pedig fele akkora, mint egy Raspberry Pi.

Ennek ellenére négymagos ARM Cortex-A53-as processzora van, 1 GB RAM-mal, 8 GB eMMC tárhellyel, gigabites Ethernettel, 802.11n-es WiFi-vel és Bluetooth 4.0-val.

A méreteit és a tudását figyelembe véve ügyes kis PC, aminek az ára sem szállt el: 25 dollárba kerül. A rendszernek egyébként két USB 2.0 portja is van, microSD-foglalata, microUSB-s töltőportja és GPIO-pinjei.