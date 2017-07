A Samsung már nyereségben is legyőzte az Apple-t

Állítólag ultraszuper eredményeket ért el a Samsung memóriás üzletága, és így most először több nyereséget szerzett a cég, mint az Apple.

A Nomura Securities egyik elemzője, Cheong Chang-won arról adott hírt, hogy a forrásai szerint a Samsung szekere a vártnál is jobban megy. Arra ugyanis számítottak, hogy a cég kijelzős és félvezetőgyártással foglalkozó részlegei szuper negyedévet zártak, de most kiderült, hogy a memóriás üzletág pedig ultraszuper hónapokat tudhat maga mögött.

A Samsung még pénteken állt elő a várható második negyedéves előrejelzéseivel, amelyek alapján 12,1 milliárd amerikai dolláros működési nyereséggel zárta a cég az elmúlt három hónapot.

A Samsung általában néhány héttel az előrejelzések után kiadja a hivatalos számadatokat is, amelyek rendre alig térnek el az iránymutatástól. Ebből jól látszik tehát, hogy a Samsung mostanában havi 4 milliárd dolláros nyereséggel dolgozott.

Az Apple ugyanezen időszak alatt összegyűjtött nyeresége 10,7 milliárd dollár környékén várható, és bár az Apple általában kedvezőbb számokat jelent be a végén, ekkora különbséget nem valószínű, hogy behozna. Az elemzők szerint minden bizonnyal a Samsung most először nyereségben is lekörözte az Apple-t. A mostani sikereket a 3-5 évvel ezelőtti befektetéseinek tulajdonítja a vállalat.

A Samsung gigantikus befektetéseket eszközölt számos területen az utóbbi hetekben, tehát nem bízza a véletlenre a következő negyedéveket - azonban a hírek szerint nem is nyugodtak a vezetők, főleg, hogy az iPhone 8 az Apple számára hozhat majd szupernegyedévet.