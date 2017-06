AMD-s notebook, mostoha GeForce és csúf DVD-író

Épp, hogy csak elkezdődött a nyár, több cég máris az őszi notebook-kollekció alá rakja a tüzet. Megmutatjuk, milyen újdonságra lehet számítani, mi lesz a slágertermék, melyik a valóban ésszerű választás és melyik az a Core CPU és GeForce GPU, ami senkinek sem kell.

Fojtogatóan sok notebookkal indította a nyarat az Acer, de amint közelebbről szemügyre vettük a modelleket, rögtön feltűnt, hogy a legtöbbre már lehetett számítani. Azért olyan laptopok is akadtak, amelyekre még jó darabig várnunk kell és olyan is, amiből mindössze egyetlen egyet adtak el eddig Magyarországon és ez is nagy szó.

A megszokás átka

Több év kellett hozzá, de szerencsére eljutottunk oda, hogy viszonylag letisztult az Acer kínálata. Jól megkülönböztethetőek a különböző családok, amelyeket nevekkel jelöltek, illetve ezeken belül egységes a számozás: a belépőmodell mindig az 1 és 3-as, a középkategória az 5 a csúcs pedig a 7.

Az Aspire az általános notebook, olyan formában, ahogy azt már régóta megszokhattuk. Ami újdonság, hogy a zsanér, a fedlap és a csuklótámasz is kicsit elegánsabb lett és természetesen odabent is frissültek a komponensek. Az Aspire vonal érdekessége, hogy hiába a normál kinézet, akár GeForce GT 1060-as GPU-val is kérhetjük az egyes modelleket, illetve természetesen a 8. generációs Intel CPU-k is azonnal megjelennek majd, amint az Intel piacra dobja őket (várhatóan szeptember elején). Az Aspire emellett tartogat még néhány érdekességet. Az egyik, hogy lesz AMD CPU-val és GPU-val szerelt modell, illetve az Aspire 5-ből pirosat is választhatunk (nem gamer piros, csak szimplán figyelemfelkeltő piros) és talán rózsaszín is jut a boltok polcaira.

Gondoljunk csak bele, milyen szép lehet egy rózsaszín Aspire 5-öt felcsapni egy vonaton és a belül rejtőző GTX 1050 Ti-t beindítva Quake: Championsozni egyet!

De az igazi sokk csak akkor éri a gyanútlan hipermarket-huszárokat, amikor DVD-írót keresnek majd a gépekben: hát ilyet nem fognak találni. Az Acer 2017-ben látta elérkezettnek az időt arra, hogy végleg kihagyja az optikai meghajtót gépeiből. Ennek eredményeként kicsit vékonyabbak és könnyebbek lettek az új modellek. Mi ennek örülünk, aki pedig nem, annak figyelmébe ajánljuk az 5-7 ezer forinttól beszerezhető USB-s DVD-írókat.

Gamerek izguljatok

Ahogy megannyi cégnél, úgy az Acernél is kiemelt szerepet kapnak a gamerek. Ez a monitorkínálaton is látszik, ahol a hajlított kijelzők mellett már a HDR-képesség is egyre gyakoribb. A notebookoknál az új Nitrot érdemes megemlíteni, ami már-már Predatorként néz ki, de azért még megmaradt a szolidabb dizájnnál. Itt is megjelenik a Tobii Eye technológia, ami a szemünket követi és ehhez rendel különböző parancsokat (ablakváltás, játékban célzás stb.). GPU-ból itt is a GTX 1060 a tető, illetve annyi az extra, hogy az NVMe SSD akár RAID-ben is lehet annak, akinek a 1,5-2 GB/s tempó kevés.

Rettenthetetlen 3 milliós

3 333 333 magyar fizetőeszközt kérnek a Predator X21-es gépért, amit mi is kipróbáltunk és állítjuk, hogy nagyon jó gép. Persze megvásárolni nem tanácsos, mert ennyi pénzt gamer notebookra kiadni kicsit túlzás, de ennek ellenére mégis van rá kereslet, már egy boldog X21 tulaj van is hazánkban. Ebben a gépben minden benne van, amit a hardverfejlesztő cégek és az Acer kitaláltak az utóbbi időkben - és mindenből a legjobb: GTX 1080 SLI, RAID NVMe, ívelt kijelző, mechanikus tasztatúra stb.

Ennél több embert érint, hogy a Predator már 350 ezer forintért is elérhető egészen jó konfigurációban: itt GTX 1060-nal és Core i7-tel (teljes értékű, nem "U"-s!) fogunk találkozni, ami azért egészen jó teljesítményt nyújt. A Tritonról is esett szó, ami az Nvidia Max-Q szabványát követi. Ez a 18 mm vastag gamer gép GTX 1080-nal és Core i7-tel 800 ezer forintnál indul majd és hazánkba is fog belőle érkezni.

Bár magunk is értetlenül állunk a hír előtt, de tény, hogy hazánkban a Core i5-tel és GTX 1050-nel szerelt gépeket egyszerűen nem keresik és nem veszik meg. Vélhetően aki már egyszer több százezer forintot elkölt gamer notebookra, inkább a GTX 1060+Core i7-re lő.

Népgép 2.0

A legkedvesebb gép számunkra a belépőszintet megcélzó Swift 1 volt. Ez nagyjából 150 ezer forintért vagy annál is olcsóbb, azonban végre búcsút inthetünk a TN-paneles HD-kijelzőknek, sőt, a ház is alumínium, az üzemidő akár 10 óra is lehet és a rendszer is SSD-ről fut.

Persze a tárhely mérete nem túl nagy és a CPU is csupán Pentium (mi egy Pentium N4200-as konfigurációt próbáltunk ki), de maga a gép igazán pofás és általános célokra bőven elegendő, ráadásul ujjlenyomatolvasót is kapott.