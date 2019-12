Előkerült egy ASRock és egy Gigabyte Radeon RX 5500 XT

A VideoCardz jóvoltából két új egyedi verziós Radeon RX 5500 XT-ről is vannak már képek, információk.

A VideoCardz két új egyedi verziós AMD Radeon RX 5500 XT-re is rátalált. Ezek az ASRocktól és a Gigabyte-tól származnak, egyedi hűtőegységekkel.

A középkategóriában, Navi 14-alapokon induló grafikus vezérlők közül az ASRock a Phantom Gaming szériáját bővíti majd a Challenger D 8G OC modellel, amelyre dupla slotos, dupla ventilátoros hűtő került, fekete alapon sárga berakásokkal.

A gyári tuning 1737 MHz-es órajelet jelent. Kimenetekből három DisplayPort és egy HDMI akad.

A Gigabyte a Radeon RX 5500 XT GAMING OC-t és a sima OC-t is piacra dobja majd, az előbbi a három légkavarós WindForce 3X hűtővel büszkélkedhet. Lehet, hogy ennek fényében Aorus modell nem is lesz, ami logikus, hiszen azt prémium márkaként használja a gyártó. Az 1737 MHz-es órajel itt is adott lesz, és mindkét modellnél lesz 4 és 8 GB VRAM-os kiadás is.