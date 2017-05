Az Android O-ban többé nem kell bénázni a szövegkijelöléssel

A Google gépi tanulással turbózta fel a szövegkijelölést, többek között a címeknél és a telefonszámoknál is okosabb lesz az Android.

Augusztus végén jön az Android O végleges kiadása, a béta pedig már most letölthető. A Google sok újdonsággal frissítette a rendszert. Miközben a rendszer kétszer gyorsabban tölt majd be, illetve a Play Áruházból származó appok extra biztonsági ellenőrzésen is átesnek, addig az egyik legjobb mégis a következő.

Az Android O-ban sokkal könnyebb szöveget kijelölni. Az érintőképernyőn ez ugyanis nehéz feladat, és még az Android Nougatban is kellemetlen dolog megtalálni egy-egy mondat, szó vagy szövegrész elejét és végét.

A Google gépi tanulással turbózta fel a szövegkijelölést és a másolás/beillesztés funkciókat.

Ha például egy cím részére nyomunk rá duplán, akkor az Android O felismeri azt, és kijelöli nekünk az egészet, az elejétől a végéig. Azután a felugró menüben külön gomb lesz a Google Térképhez is, a megszokott elemek mellett.

Egy telefonszámnál hasonló trükköt tud az Android O, tehát a teljes rész kijelölése után ott egyből kezdeményezhetjük a hívást.