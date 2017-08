Coffee Lake-re vált a HP Envy 13

Szivárogtatott a HP, az Envy 13 mellett a Pavilion x360 laptop is Coffee Lake processzorokkal újít.

Egyre közeledik az idei IFA kiállítás, és ezzel együtt a nyolcadik-generációs Intel Core processzorok és az ezekre építő PC-k dömpingje is. A gyártók új laptopokat és asztali gépeket mutatnak majd be, és a meglévő sorozatok is frissítik.

Hirdetés

Így tesz a HP is, amely kézikönyveken keresztül szivárogtatott több modellről (ezeket az oldalakat és dokumentumokat azóta persze törölték).

Frissül többek között a HP Envy 13, amely a 13-ad100 és 13-ad199 modellek keretében Intel Core i5-8250U és Intel Core i7-8550U processzorokkal lesz elérhető. Ezek 1,6 és 1,8 GHz-es alap- és 3,4 és 4 GHz-es turbó órajelet kínálnak.

Elméletben ezek a CPU-k 4-magos modellek lesznek, HyperThreading-támogatással.

Az új Envy 13 full HD-s és 4K-s panellel is létezik, akár 16 GB RAM-mal és 1 TB-os tárhellyel is kérhető lesz. Akad rajta két USB 3.x port, USB-C, háttérvilágított billentyűzet és érintőpadba integrált ujjlenyomat-olvasó.

Szintén ezekkel a Coffee Lake processzorokkal frissít majd az új Pavilion x360-as átalakítható laptop, amely 14 hüvelykes képernyővel rendelkezik.