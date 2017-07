Döbbenetes mennyiségű pénzt fektet be a Samsung

18,6 milliárd dolláros befektetésre készül a Samsung azért, hogy a chipek és kijelzők világában az élen maradjon.

A Samsung Electronics 18,6 milliárd amerikai dollárnak megfelelő befektetést hajt végre Dél-Koreában azért, hogy a memóriák, chipek és okostelefon-kijelzők világában az élen maradjon. A cég otthonában közel félmillió új munkahelyet hoznak ezzel létre 2021-ig.

A Samsung évente rendszeresen több mint 10 milliárdot tesz a chipgyártásba, és a memóriák piacán úgy néz ki, hogy idén rekordértékű nyereségnek örülhet. Éppen ezért nem meglepőek az újabb és még nagyobb befektetések, amelyeknek Dél-Korea új elnöke is örül, miután a helyi óriásokat hazai befektetésekre kérte.

A Reuters szerint ez a döntés a Samsung befektetőit is megnyugtatta: a vállalat továbbra is képes nagy lépésekre a vezetőségi változásokat követően is. Egyes elemzők szerint az aktuális politikai környezet miatt is költ el több pénzt a hazai piacon a Samsung, főleg azután, hogy Amerikában is épít egy gyárat 380 millió dollárért, valamint Kínában is bővít.

A Samsung ezzel remek pozícióba hozza magát a következő évekre is, elvégre a memória iránti kereslet az egekben van, egyre több csúcskészülékre van igény, egyre több RAM-mal és tárhellyel. A gyártók rég nem bírják tartani a lépést a kereslettel, és bár egyes elemzők visszaesésekre számítanak, azt hozzáteszik, hogy az árak nem mérséklődnek.

Az uralmát pedig a kijelzők terén is garantálja a Samsung, Dél-Koreában 870 millió dollárnak megfelelő összegért épít még egy OLED-gyárat. A szektor több mint 90 százaléka van jelenleg a Samsung kezében, és drámai mértékű beruházásokra, bővítésekre van szüksége a piaci igények miatt.