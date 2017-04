Drónhoz is van már merevlemez

A Seagate és a DJI közös megoldása a Fly Drive, amely akár 2 TB-os kapacitást is kínál.

Soha nem készítettek még ennyi tartalmat drónokkal, éppen ezért egyértelmű, hogy egyre nagyobb tárhelyekre és korai mentésekre is szükség lesz. A Seagate és a DJI saját megoldást kínálnak a problémára.

Ennek a neve Fly Drive, vagyis egy olyan merevlemez, amelyet speciálisan drónokhoz terveztek. A segítségével könnyen lehet a helyszínen menteni a fotókat és videókat, a nagy tárhely mellett ráadásul strapabíró kialakítás és microSD-slot is jellemzi a HDD-t. Két hónapnyi Adobe Premiere Pro CC-előfizetés is jár mellé.

A meghajtó akár 2 TB-os kapacitásban is vihető, ezzel több mint 60 órányi 4K@30fps minőségű videót tud tárolni. Egy DJI Mavic Pro drónnal ez több mint 250 repülésre elég. A microSD-slot UHS-II-minősítésű, a keret pedig megvédi a rázkódásoktól a merevlemezt, valamint az utazás során az esésektől is. A keretbe egy USB-C-s kábelt is beépítettek a könnyebb átvitel érdekében. Maga a csatolófelület egyébként USB 3.1-es.

A Seagate és a DJI szerint egy drón, egy laptop, a Fly Drive és az Adobe Premiere Pro CC négyesével felszerelkezve többé semmi nem állíthatja meg a videogyártókat. A HDD ára egyébként 120 dollár.