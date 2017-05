Egyre több kilométer van a robotautókban

A Waymo az Alphabet (a Google anyacége) része, és kifejezetten robotautókkal foglalkozik. Méghozzá igazán sokat: immáron több mint 3 millió mérföldet (majd 4,83 millió kilométert) tettek meg a sofőr nélküli járművei, ráadásul a közutakon.

A cég egy tweetben és egy GIF-fájlban osztotta meg a mérföldkövet. Amint az a mozgóképen is látszik, a kezdeteket még 2009-re tehetjük, a futott mérföldek száma pedig exponenciálisan növekedett. Miközben a közutakon 3 millió mérföldnél is többet tett meg a Waymo flottája, ebből 1 millió mérföldet csak az elmúlt 7 hónapban futottak az autók.

Mindez jól jelzi, hogy sok cég erősen rákapcsolt az utóbbi egy évben a sofőr nélküli technológiák fejlesztésére és tesztelésére. A múlt hónapban a Waymo 500 Pacifica hibrid minibuszt küldött az utcákra, és ingyenes utakat is biztosít ezekkel.

A Waymo egyébként mostanában egyébként is igen elfoglalt az Uberrel folytatott jogi csata miatt: a Waymo szerint az Uber kulcsfontosságú technológiákat lopott tőle. Az Uber szerint ez nem igaz.

We’ve reached 3 million miles of self-driving on public roads! That’s 1 million miles in just 7 months pic.twitter.com/VsC1ZSscbY