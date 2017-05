Elindult az Android O bétája, nyár végén jön a végleges kiadás

Akinek Pixel, Pixel XL vagy Nexus 6P okostelefonja van, már töltheti is az Android O-t.

A Google Android O operációs rendszere sok újdonságot hoz majd, többek között kép-a-képben módot, adaptív ikonokat, jobb üzemidőt és még sok mást.

A rendszer fejlesztői előzetese már márciusban elérhetővé vált, most pedig a Google I/O alkalmából az óriás elindította a bétaprogramot is. Aki szeretné az elsők között kipróbálni az Android O-t, az már most megteheti.

Ehhez mindössze egy újabb Pixel vagy Nexus készülékre van szükség, vagyis valamelyikre ezek közül: Pixel, Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5X, Nexus Player.

A béta használatához regisztrálni kell a készüléket, a Google szerint 24 órába is beletelhet, mire az Android O frissítése felugrik az eszközön.

Fontos hangsúlyozni, hogy bétáról van szó (ráadásul az elsőről), tehát hibamentes élményt nem szabad elvárni az Android O-tól egyelőre. A bétából bármikor ki lehet iratkozni, de a stabil Android Nougatra visszalépés minden esetben a készülék tartalmának teljes törlését, vagyis abszolút tiszta lapot jelent.

Dave Burke, az Androidiért felelős mérnöki csapat alelnöke egyébként hivatalosan is megerősítette, hogy nyár végén jelenik meg az Android O végleges kiadása. Vagyis a Google tartja a tavaly kezdett menetrendjét, és augusztusra számolhatunk a megjelenéssel.