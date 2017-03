Elkezdődött a BeeSmarter jelentkezési időszaka

Ötödik alkalommal rendezik meg az app-fejlesztők és dizájnerek versenyét, már lehet jelentkezni!

A BeeSmarter applikáció fejlesztő és dizájner verseny idén ötödik alkalommal keresi a legígéretesebb fiatalokat. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a MOME és a Magyar Villamosmérnök- és Informatikus- hallgatók Egyesületének közös pályázata idén is az SAP Labs Hungary Kft. főtámogatásával indul. Az érdeklődők március 15. és április 7-e között regisztrálhatnak online.

A BeeSmarter egy egyedi, 24 órás verseny, amely lehetőséget nyújt arra, hogy programozók és dizájnerek együttműködve nem mindennapi problémákra találjanak kreatív megoldásokat. A középiskolás és egyetemi résztvevők ezáltal olyan tapasztalatokkal gazdagodhatnak, amelyeket később vállalati környezetben is felhasználhatnak.

A verseny regisztrációs időszaka április 7-ig tart és az április 8-i online elődöntőt követően kerülnek be a legjobbak a végső döntőbe, melynek állandó helyszínéül a PPKE ITK épülete szolgál. A több napos rendezvényen látványos és érdekes applikációk prototípusát készítik el a jelentkezők, amik akár drónok vezérlésére vagy szenzoros rendszerek irányítására is alkalmasak lehetnek.

Ma már a nagyvállalatok is elismerik, hogy a mezőny első felében végezni kiemelkedő szakmai tudásra vall. Az 1 milliós összdíjazású vetélkedőt idén is számos cég segítségével rendezik meg, és immáron harmadik alkalommal főtámogatójuk az SAP Labs Hungary Kft. A támogatók a helyszínről is folyamatosan figyelemmel kísérik majd a versenyt, valamint az arany fokozatú támogató EPAM a feladatok kiírásában is közreműködik.

Regisztrálni az alábbi linken lehet: http://beesmarter.org/team/register.html