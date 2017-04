Ez a laptop csak egyetlen dologra használható

Az Onyx új notebookja elektronikus tintát használ, és igazából írógépként funkcionál.

Az e-papír kijelzők általában e-könyvolvasókban kapnak helyet, mint az Amazon Kindle eszközei. Néha azonban felbukkannak viselhető eszközökben, hirdetőtáblákban és még okostelefonokban is. Notebookokban kevésbé.

A főként könyvolvasókkal foglalkozó Onxy azonban úgy gondolta, megpróbál valami hasonlót alkotni. A Hong Kong Electronics Fairre számos új könyvolvasóval készül, ezek mellett pedig lesz egy szokatlan megoldása is.

Ez 9,7 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, és van fizikai billentyűzete. A neve Onxy Boox Typrewriter, és valóban: hagyományos notebooknak nem annyira alkalmas ez a készülék, ellenben írógépnek annál inkább.

Az egyik 10,3 hüvelykes modell szintén alkalmas lesz az írásra: az az érintéseket és a stylust is támogatja, vagyis rajzolni is lehet vele. Hasonlót tud a 13,3 hüvelykes Onxy Boox Max is, ami már elérhető.