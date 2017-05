Ez lesz a Windows 10 következő nagy frissítése

Idén ősszel érkezik a rendszer újabb nagy frissítése, őszi alkotói frissítés néven.

A Microsoft csak nemrég kezdte el kiadni a felhasználók gépeire a Windows 10 alkotói frissítését, azonban immáron azt is tudjuk, hogy mikor jön a következő nagy csomag.

A rendszer következő nagy frissítésére idén ősszel számíthatunk, a neve pedig őszi alkotói frissítés lesz. A névből sejthető, hogy inkább a folytatása lesz az előző csomagnak, mintsem forradalmi pakk.

A frissítés sok hasznos új funkciót tartalmaz majd, illetve egy új dizájnnyelvet, ami valószínűleg a windowsos appokban már látható lesz. A Fluent Design dizájnnyelv letisztult színeket, némi átlátszóságot és friss hatást ígér a rendszernek. A Microsoft magas minőségű appokat is hoz majd a Windows Áruházba (iTunes, Spotify, például).

A PC-k és mobilok közötti átmenetet könnyíti, hogy az egyik készüléken ott folytathatjuk majd a munkát, ahol a másikon abbahagytuk. A funkció az Androidot és az iOS-t is támogatja. A Clipboard felhőalapú vágólap szintén kezeli ezeket a platformokat.

A OneDrive Files on Demand funkciója pedig nem csak a mentést teszi lehetővé a felhőbe, hanem a fájlok online tárolását is, a letöltés pedig csak szükség esetén történik meg helyileg. Így az adatok biztonságban vannak akkor is, ha a PC tárhelye meghibásodik.

A Timeline funkció pedig egyfajta alkalmazásváltó lesz, ami nem csak az aktuális folyamatokat mutatja, de az előzményeket is. A Linux alrendszer az Ubuntu mellett a SUSE-t és a Fedorát is támogatja.