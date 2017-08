Ez lesz az első négymagos Core i3-as CPU

14 nm-es és Coffee Lake-S-alapú lesz a Core i3-8300, amely még a HyperThreadinget is támogatja.

Kiderült, hogy hamarosan érdekes modellel bővül az Intel Core i3-as sorozata. A Core i3-8300 lesz ugyanis az első a szériában, amely már 4-magos CPU.

Ez már önmagában is szokatlan dolog, azonban a Core i3-as felhozatal csúcsára pozicionált processzor - amely nagyjából 150 dollárba kerülhet - még a HyperThreadinget is támogatja.

Ezzel lesz olyan Core i3-as processzor, amely bizonyos értelemben Core i5-ös modelleken is túltesz. HyperThreadinget támogató, 2-magos Core i3-as CPU persze most is van.

Turbo Boost-támogatást mindenesetre nem kap az újdonság, a chip órajele 4 GHz lesz. Az L3 cache mérete és a CPU fogyasztása egyelőre ismeretlen.

Az Intel Coffee Lake lapkái az év vége felé, vagy 2018 elején érkezhetnek meg.