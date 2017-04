Ezeket a zenelejátszókat se hagyd ki Androidon

Mutatunk még néhány zenelejátszó alkalmazást a legjobbak közül - ezeket próbáld ki az androidos okostelefonodon.

Sokan megszerették a zenei streaminget, és akad olyan, aki már csak a Spotify szolgáltatását használja. Más nem éri be a streaminggel és annak jelenlegi minőségével, hanem kitart a saját zenei kollekciója mellett. Ha nem elég jó az okostelefonodra telepített gyári zenelejátszó, akkor a legutóbbi öt javaslaton kívül mutatunk még néhány olyan appot, ami beválhat Androidon.

Phonograph

A Phonograph egyike az újabb zenelejátszóknak, ami egyébként egyszerű, könnyűsúlyú és könnyen használható. Modern kezelőfelülettel rendelkezik, szükség esetén témázható is. Van Last.fm-támogatás, címkeszerkesztő, lejátszási listák, widget és némi navigációs extra is. Bárki számára nagyszerű, aki zenélne, és nem vár tengernyi funkciót az apptól.

PlayerPro Music Player

Szintén kevésbé ismert, de remek megoldás a PlayerPro Music Player. Jól kinéző felülettel bír, könnyen használható, vannak hozzá témák, sőt, videolejátszás is. A hangszínszabályzó mellett akadnak effektek, widgetek, a dalok között pedig a mobil rázásával is válthatunk. A 32 bites, 384 KHz-es zene is támogatott az 1200 forintos appban, aminek van demója.

Poweramp

Régóta a felhasználók egyik kedvence a Poweramp, amelynek a kezelőfelületéhez szintén vannak témák. Ezt egyébként kicsit szokni kell, de hatékony és jó, még ha nem is annyira modern. Rengeteg visszajátszási funkciót támogat, nem hiányzik a címkeszerkesztő és gyakorlatilag semmi, amire szükség lehet zenélés során. A teljes verzió szintén 1200 forint.

Pulsar Music Player

A Pulsar Music Player talán a legjobb ingyenes zenelejátszó jelenleg. A modern dizájn mellé minden alapvető funkciót megkapunk, vagyis címkeszerkesztést, szünetmentes lejátszást, okos lejátszási listákat, elalvási időzítőt, Chromecast-támogatást. Annyi funkció persze nincs benne (ingyenesen), mint az alapból fizetős riválisaiban, de ez nem feltétlen gond, ha valaki egy egyszerű és jó appot keres.

Shuttle+ Music Player

Egyre népszerűbb a Shuttle+ Music Player, amelynek a fejlesztője némi kihagyás után ismét rákapcsolt. A modern felület rengeteg beállítást és funkciót takar, van hangszínszabályzó, szünetmentes lejátszás, beágyazott dalszöveg, címkeszerkesztés, témák, Last.fm-támogatás, mappaszintű böngészés és Chromecast-támogatás is. Van ingyenes kiadása is, kisebb tudással persze.