Ezt az androidos PC-t egy kábelbe csomagolták

Az InnCable gyakorlatilag egy Ethernet- és egy HDMI-kábel közé rejtett androidos PC.

Néhány éve már, hogy az első stick jellegű PC-k megérkeztek, az idő múlásával pedig természetesen egyre erősebbek lettek. Fejlődni azonban mindig lehet még tovább is.

Hirdetés

Az InnCable például egy olyan androidos PC, amit egy kábelbe csomagoltak be. Az egyik végén Ethernet-csatlakozó van (ezen keresztül nyeri az energiát és fér a hálózathoz), a másikon pedig egy HDMI, amin keresztül a tévére lehet kötni.

Amennyiben a tévé támogatja, akkor az energiát HDMI-n keresztül is kaphatja, de akad egy microUSB port is, ha valaki egy hagyományos, 5 wattos USB-s adapterrel használná. Akad továbbá WiFi-támogatás is.

Az InnSpire elsőként a hoteleket szeretné meghódítani az újdonságával, amin keresztül médiatartalmak stramelése és a hotelszolgáltatások kezelése lenne megoldható, egy egyedi kezelőfelületen.

Később a fogyasztóknak és az iparnak is kínálna speciális verziókat az InnSpire, amely a pontos specifikációkat nem tette ugyan közzé, de annyit elárult, hogy a ventilátorok nélküli eszközben nincsenek mozgó alkatrészek, de gyors a processzora és támogatja a Dolby (AC3) audiót.