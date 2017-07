Ezt tudja az USB 3.2

A régi USB-kábelekkel is működik majd az új szabvány, ami sajnos még zavarosabbá teszi az összképet.

Az USB-s szabványok mögött álló csoport bemutatta a következő specifikációt, ami értelemszerűen gyorsabb adatátviteli sebességeket hozhat - akár kétszeres gyorsulást is elérhetünk majd.

Az USB 3.2 ugyanis két sávon támogatja az 5 vagy a 10 Gbps-os működést. Sajnos eltérést csak az vesz majd észre, aki új okostelefont, táblagépet, számítógépet (vagy más eszközt) vásárol, ami már USB 3.2-képes. A jó hír viszont az, hogy a régebbi USB-kábelekkel is működik majd az új szabvány.

Persze nem minden kábel lesz kompatibilis - kizárólag az USB-C típusúak. Csak ezek támogatják a többsávos működést, a régebbi USB-A, miniUSB és microUSB típusok nem.

Maga az USB-C csatolófelület pedig nem fedi fel, hogy az egyes eszközök valójában milyen szabványra építenek. USB-C-vel ugyanis használható az USB 2.0, az USB 3.0, az USB 3.1, a Thunderbolt 3, és hamarosan az USB 3.2 is.

Az USB 3.2 technikailag a 20 Gbps-os sebességet is lehetővé teszi, persze a valódi maximum jó eséllyel másképp alakul. A legjobbat továbbra is a Thunderbolt 3 nyújtja, amely 40 Gbps-os sebességeket is támogat.