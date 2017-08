Feltörték az iPhone-ok biztonsági chipjét

Feltörték a Secure Enclave Processort vezérlő firmware-t, de a felhasználók adatai továbbra is biztonságban vannak.

A Touch ID biztonságossá tétele érdekében az iPhone 5S-nél az Apple bemutatott egy új technológiát, az úgynevezett Secure Enclave Processort. Ez az apró hardver majdnem minden Apple készülékben helyet kapott azóta, a feladata pedig az, hogy megvédje a felhasználók privát adatait (jelszavak, ujjlenyomatok, és minden, ami titkosítva van).

Az apró társprocesszor persze teljesen izolált környezetben működik a készülék egészéhez képest. Eddig valódi feketedoboz volt mindenkinek, aki nem az Apple szakembere volt - ugyanis a hardvert vezérlő firmware titkosítva van, és senki nem láthatta, hogy a társprocesszor valójában mit csinál.

Ezt a biztonsági vonalat azonban egy hacker most feltörte, és a GitHubon közzétette a titkosítást feloldó kulcsokat.

Ez elsőre aggasztó hírnek hangzik, komoly biztonsági következményekkel, jelszóhalászattal és egyéb támadásokkal járhat. Azonban a jelenlegi állásfoglalás szerint a SEP által feldolgozott adatok továbbra is biztonságban vannak, ugyanis csak a firmware-t sikerült feltörni, a védett adatokhoz továbbra sem lehet hozzáférni.

Egyesek még örülnek is, elvégre ha a biztonsági cégek is átnézik a firmware-t, akkor olyan hibákat fedezhetnek fel, amelyeken az Apple esetleg átsiklott, és így a hackerek támadásai előtt minden foltozható. Jelenleg az Apple sem különösebben aggódik, a TechRepublicnak egy névtelen Apple-dolgozó arról beszélt, hogy nem is tervezik javítani a firmware-t.