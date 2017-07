A csúcskategóriából jelentjük: Gigabyte Aorus X299 Gaming 7 TESZT

Vannak fapados alaplapok, egészen jól megpakolt, mégis megfizethető vételek és olyanok, amelyeket a gyártók erőfitogtatásnak szánnak, ezért minden létező földi jót rápakolnak. Ilyen lett az új Gaming 7 is.

Megvolt a veszélye annak, hogy a gamer fókuszra váltott MSI, illetve a ROG-ot előtérbe helyező Asus mellett a Gigabyte csúcslapjai háttérbe szorulnak, de nagy szerencsére a Gigabyte sem tétlenkedett, helyette megszületett az Aorus márka. Itt pedig már mindenféle hangzatos, felújított, átdolgozott és vadonatúj megoldást be lehet vezetni, amit meg is kapunk az Aorus-család legújabb eresztésében.

A főszereplő ezúttal az X299-es Intel platform, vagyis a HEDT-kategória (High End Desktop), ahol a pénz nem számít, hiszen már maga a középkategóriás processzor is 1000 dolláros.

Pazar bazári

Az X299-es chipkészlet leginkább egy PCIe elosztó szerepét tölti be az új csúcsalaplapokon, miután már minden alaplapi vezérlő PCIe vonalakon csatlakozik a rendszerhez. Emellett persze a SATA6G és egyéb vezérlők is megmaradtak, de egy csúcskategóriás alaplapnál az extra chipek miatt bizony nagy a helyigény. Ezért nem is meglepő, hogy az Aorus X299-es lapok sorában második legnagyobb lap, a Gaming 7 ugyan normál ATX-méretű, azonban állig pakolt - nem nagyon találunk rajta szabad négyzetcentimétert. Pontosabban találunk, mégpedig az LGA2066-os foglalat körül, azért, hogy az óriási toronyhűtőnket gond nélkül felszerelhessük az akár 18 magos processzorunkra.

A VRM áramköröknél különleges komponenseket alkalmazott a Gigabyte: a digitális vezérlőchipek az International Rectifiertől érkeztek, amelyek hajszálpontos értékeket biztosítanak teljes terhelés mellett is, ezáltal a tuningra is nagyobb esélyünk van. A hűtést ügyesen a hátlapi csatlakozókat takaró műanyag alá rejtette a Gigabyte, a fejlett IC-k ráadásul hatékonyak is, de ez még nem jelenti azt, hogy terhelés mellett nem melegszenek fel érezhetően (értsd: nagyon) a VRM hűtőbordák, ezért hőcső és nagyméret ide vagy oda, mindenképpen gondoskodnunk kell ezen a részen légáramlásról is.

A fekete alaplapon nagyon jól mutatnak a megerősített foglalatok, beleértve a PCIe, az M.2 és a DIMM részeket is. A Gaming 7 3-utas SLI/CFX-et is támogat (megfelelő CPU és PCIe vonal megléte esetén), sajnos a 4-utas kiépítés nem érhető el SLI/CFX-ben. Az X299-es chip is szép nagy bordát kapott, rajta egy világító Aorus logóval, amit azonban tetszőlegesen lecserélhetünk. Ehhez a Gigabyte a megfelelő méreteket is megadja, a csere pedig egyszerű, így akár saját logónk is világíthat az alaplapunkon.

A Gaming 7-re természetesen tonnányi csatlakozó került. A 8 DIMM foglalaton felül 3 M.2-t is kapunk, sőt, az NVMe RAID is támogatott. Itt az egyik M.2-t még hűtőbordával is felszerelték, ami ötletesen a chipkészlet bordájához illeszkedik, igaz, cserébe csak 80 mm-es hosszúságú (de ez nem is olyan nagy gond, miután az NVMe SSD-k többsége éppen ekkora méretű).

A Killer LAN mellé egy Intel LAN vezérlőt is szereltek, de nem maradt ki a Wi-Fi sem, amihez egy Killer 1535-ös ac chipet használt a Gigabyte. Ez a vezérlő a Wi-Fi ac mellett a Bluetooth 4.1-et is kezeli.

Külön ódát ér meg a hangrész, ahol szintén belefért az árba a nagyzolás. A Realtek ALC1220-as kodek mellett egy ESS Sabre (ES9018Q2C) DAC dolgozik, aminél jobbat csak a Gaming 9 lapon találunk és ott sem nagy a különbség. A hang minősége ennek köszönhetően messze túlmutat minden más alaplapi megoldásén, ráadásul még minőségi erősítő is került a lapra TI erősítőchipekkel megtámogatva. Az audiofil kondenzátorok és a 32 bit/384 kHz-es DAC mind a legfelső kategóriába sorolhatók, sőt, az audio csatlakozók aranyozottak.

Portok mindenhol

Jó néhány csatlakozási lehetőséget említettünk már, de érdemes az USB-ket is megszámolni - erre két kezünk sem lesz elég. Az alaplapi chipkészlet 4+4 USB 2.0/3.0 portot kínál, amihez még négy extra USB 3.1 Gen 1 jön egy Realtek chipből. Ez azonban még mindig csak a kezdet, mert egy másik Realtek chip 4 darab USB 3.1 Gen 2-t ad, illetve két további ASMedia chip USB 3.1 Gen 2-es Type-C-t is biztosít. Ez összesen 18 darab USB port, ami hihetetlenül sok, de mi ennek ellenére kicsit csalódottak vagyunk, ugyanis Thunderbolt 3 nincsen - nem is értjük, miért nem fért az árba ez a vezérlő.

A Thunderbolt 3 persze még nem terjedt el túlságosan, viszont hűtésre és annak vezérlésére mindenkinek szüksége lesz. A Gigabyte ehhez a Smart Fan 5 rendszert biztosítja. Ez a Gaming 7 lapon összesen 8 csatlakozóból és 9 hőszenzorból áll, illetve egy olyan központi vezérlőből, amit akár BIOS-ban, akár Windows alatt beállíthatunk. Ezzel a rendszerrel bármilyen gépet hatékonyan tarthatunk hűvösben, ráadásul mindegyik csatlakozó hibrid, vagyis felismeri (és beállítható), hogy milyen egységet kötöttünk rá, legyen az normál vagy nagyteljesítményű ventilátor, vagy például vízhűtő pumpa. Kedvenc újdonságunk a Fan Stop technológia, így a beállított hőmérsékletszint alatt egyszerűen lekapcsolja a megjelölt ventilátorokat a rendszer, ami néma csendes gépet eredményez.

A világításra hasonlóan nagy hangsúlyt fektetett a Gigabyte, vagyis az Aorus. Az RGB Fusion legújabb verziója nem csupán központilag vezérelt és szinkronizált fényeffektekre képes, hanem több zónát ismer az alaplapon is, az érintkezőket szabadon átprogramozhatjuk a LED-csíkoknak megfelelően (akár RGBW vagy UV csíkokat is kezel) és nem gond a digitális LED-sor kezelése sem, ahol minden egyes LED-et a csíkon külön-külön programozhatunk a megfelelő színűre és fényerejűre.

Mérés, összegzés

Az Aorus X299 Gaming 7 lap tesztjéhez egy Core i7-7740X processzort használtunk. A szerelés a nagy foglalat körüli helynek köszönhetően nem okozott gondot, de a memóriák beszerelésénél nagyon oda kell figyelni, hogy a processzor típusának megfelelő foglalatokat használjuk (2- vagy 4-csatornás DDR4). A Gigabyte némileg fejlesztette ugyan a BIOS menüjét, de olyan nagy átalakításokra ne számítsunk. A Smart Fan 5 könnyen elérhető és nagyon hasznos, az egyszerű mód is átlátható, ha pedig az extra menüpontokat keressük, mindent ott találunk, ahol a régebbi Gigabyte BIOS-oknál is.

A tesztek során az Aorus X299 Gaming 7 nem fagyott, nem vált instabillá, de ez már egy 15 ezer forintos alaplaptól is elvárás, nemhogy egy 140 ezer forintostól. A rengeteg csatlakozó és bővítőhely nagyon hasznos egy csúcsgép építése során, és ha már ennyi pénzt fizettünk, érezzük is a kényeztetést a szuper hálózatos rész, a prémium VRM és a hangblokk személyében. Utóbbinál nagyon jó irány az ESS Sabre behozatala, ez újabb szintre emeli az AMP-Up Audio-t. A világításnál a digitális LED-sorok támogatását említhetjük, de nekünk ennél jobban tetszett a Fan Stop technológiával megtámogatott Smart Fan 5 a maga rengeteg érintkezőjével és hődiódájával.

140 ezer forintért cserébe tökéleteset várhatunk el, ezért itt következik a kötözködés: az extra matricák jól mutatnak a dobozban, de az U.2-es átalakítót nem kapjuk meg, ami egyeseknek hiányozhat idővel. Szintén rossz érzés tudni, hogy a Gaming 9-en még eggyel jobb ESS Sabre hangchip van, illetve nem is értjük, hogy Thunderbolt 3 miért nem fért az árba. A négyutas SLI/CFX a hardcore gamereknek fog hiányozni, bár ez már tényleg inkább csak szőrszálhasogatás.

Összességében az Aorus X299 Gaming 7 egy szuperjó alaplap, amely méltán sorolható a csúcskategóriába - ezt a megépítése és felszereltsége is indokolja. Illetve még valami, az ára, ami nagyon-nagyon magas és bizony tényleg csúcserőművet kell ahhoz építenünk, hogy megmagyarázzuk magunknak, miért is választottunk az amúgyis méregdrága processzorunkhoz 140 ezer forintos alaplapot.