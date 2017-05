Havi 4000-ért tévét, netet és telefont ad az új Flip

Több mint félmillió háztartásban válik elérhetővé a Flip ajánlata, a Flip 3, a hűségidő nélküli otthoni vezetékes ajánlat.

Flip néven új vezetékes ajánlatot kínáló márkát indít ma útjára a Telekom. A Flip az egyszerű, de jó színvonalú alapszolgáltatást kereső, a többlet és kényelmi szolgáltatásokat nem igénylő ügyfeleknek szól, rendkívül kedvező árszintet kínálva és mindezt hűségidő nélkül, kötöttség mentesen. A Flip ajánlata, a Flip 3, összesen 130 digitális tévécsatornát, 100 Mbit/s-os letöltési sebességet, WiFi routert, valamint vezetékes telefont nyújt a flipes számok közötti ingyenes beszélgetési lehetőséggel. A Flip az induláskor több mint félmillió háztartásban válik elérhetővé, az ország számos pontján.

"A magyar távközlési piac egy új, érettebb szakaszába lépett, egyre több és határozottabb ügyféligény van egyszerre jelen a piacon. Azt látjuk, hogy van egy olyan ügyfélkör, amely kifejezetten az alapszolgáltatásokat keresi. Őket egy új, az egyszerűséget és a kötöttségmentes szabadságot képviselő márkával hatékonyabban és pontosabban tudjuk megszólítani. Ezt felismerve indítjuk el új márkánkat, a Flipet" - fogalmazott Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója a Flipet bemutató eseményen.

A Flip az ügyfélkiszolgálásban mást nyújt: kevésbé helyez hangsúlyt a személyes ügyfélszolgálatra, a jó árért cserébe költséghatékony és önkiszolgáló megoldásokkal fordul ügyfeleihez, akik készek arra, hogy saját maguk intézzék kapcsolódó ügyeiket, mint például új szolgáltatások megrendelését vagy a számlabefizetést.

"Azt gondoljuk, hogy a Flip vonzó és pont jó lesz azon ügyfeleknek, akik egyszerűen és kötöttségek nélkül, jó színvonalon kívánnak otthoni szolgáltatásokat igénybe venni, legyen szó akár vezetékes internetről, TV-ről vagy telefonról. A Flip otthoni vezetékes csomagja, a Flip 3 minden alapvető vezetékes telekommunikációs szolgáltatást tartalmaz, amire egy háztartásnak szüksége lehet, ráadásul hűségidő nélkül, 4000 forintos havidíjjal. Azzal, hogy hűségidő nélkül kínáljuk a szolgáltatásunkat az ügyfeleinknek, szabadságot biztosítunk számukra, és hiszünk benne, hogy a jó szolgáltatás és a kedvező ár miatt fogják hosszú távon is a Flipet választani." - mutatta be a Magyar Telekom új márkáját és a kínált ajánlatot Endersz Frigyes, a Flip vezetője. "A Flip lényege az egyszerűség: nemcsak az ajánlatunk egyszerű, hanem a szervezetünk és a működésünk is" - tette hozzá Endersz Frigyes.

A Flippel egy teljesen új, dedikált csapat jött létre saját ügyfélkapcsolati és értékesítési csatornákkal, amely kizárólag a Flip leendő ügyfeleit hivatott kiszolgálni, ugyanakkor a Flip műszaki hátterét a Magyar Telekom adja. A márka nagy hangsúlyt helyez az online elérhetőségre is: a 1446-os telefonos ügyfélszolgálati szám mellett mind a flip.hu-n, mind a Facebookon keresztül folyamatos kapcsolatot tart ügyfeleivel. Az érdeklődő ügyfelek a flip.hu webes felületén tájékozódhatnak arról, hogy címükön elérhető-e már a Flip által kínált ajánlat.