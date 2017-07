Holografikus kijelzőt ígér a RED Hydrogen One

Moduláris funkciókkal és különleges kijelzővel dobja piacra 2018-ban a saját okostelefonját a RED.

A RED jövőre piacra dobja az első okostelefonját, amelyről viszont egyelőre alig tudni valamit. Annyit ígért a csúcskategóriás, filmeseknek szánt kameráiról ismert gyártó, hogy szokatlan funkciókat kínál majd a készülék.

A RED Hydrogen One nevű eszköz 5,7 hüvelykes, holografikus kijelzőt kap, ami 3D-s és holografikus megjelenítésre is alkalmas lesz, bármilyen speciális szemüveg nélkül. Emellett a moduláris kiegészítőket is támogatja, vagyis idővel nő majd a funkcionalitása.

Nem lesz persze olcsó, jelenleg 1195 dollárért rendelhető elő az alumínium modell. Titánból 1595 dollárért kérhető a készülék, azt nem tudni, hogy van-e más eltérés a kettő verzió között.

A RED a specifikációkat nem árulta el, de annyit tudni, hogy androidos készülék lesz, független kivitelben, támogatja a 2D-t, a 3D-t, a holografikus, a VR- és az AR-tartalmakat. Egy algoritmus a sztereó hangból 5.1-et csinál, az eszköz pedig kontrollernek és monitornak is jó a RED Scarlethez, Epichez és Weaponhöz.

Minden bizonnyal az utolsó trükk lesz majd az eszköz erőssége, elvégre a RED nem a Samsungot és az LG-t akarja megszorongatni, hanem a meglévő termékeihez szeretne kiegészítőt kínálni. Jó eséllyel kamerában is erős lesz az újdonság.